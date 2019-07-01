Как сказал президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, слова которого приводятся в сообщении, сегодня Азербайджан еще раз показал всему миру, что он способен своевременно и на высоком уровне реализовать сложные транснациональные проекты не только внутри страны, но и за ее пределами.

"В ходе реализации проекта TANAP вместе со своими партнерами, SOCAR удалось снизить общие затраты на проект на 40 процентов, сэкономив около 5 миллиардов долларов", - сказал Абдуллаев.

Отметим, что первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP составляет 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.