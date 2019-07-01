https://news.day.az/economy/1133889.html TANAP оказался дешевле на несколько миллиардов
TANAP оказался дешевле на несколько миллиардов
Стоимость реализации проекта Трансанатолийского трубопровода (TANAP) оказалась ниже семи миллиардов долларов. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на азербайджанскую Госкомпанию SOCAR.
"При принятии окончательного инвестиционного соглашения, общие затраты на проект были оценены в размере 11,7 миллиарда долларов. Но в результате принятия решений по купле-продаже в ходе реализации проекта в выгодный момент, и в результате максимального повышения выгоды по управлению проектом, удалось завершить проект за суму менее семи миллиардов долларов", - говориться в сообщении.
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