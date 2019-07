Наверное, это должно было случиться. И неважно где: в Барселоне, Лондоне, Праге, Баку или Риме. Но случилось в Барселоне. На пляже "Барселонета". Именно там встретились две бакинские девушки - Нармина Аскерова, приехавшая туда из Рима, где учится в магистратуре Римского университета, и Улькер Ахундова - вчерашняя выпускница King's College London, а сегодня - магистрант Европейского университета в Барселоне. Встретились, чтобы наконец-то познакомиться. Улькер обещала стать гидом и показать город. Так сложилось, что, живя в Баку и имея примерно один круг знакомых, они никогда не были представлены друг другу, хотя и поддерживали связь через Instagram.

Не откладывая жизнь

Итак, Уля взяла на себя роль гида, с удовольствием показывая Нармине город. И да! Договорившись о встрече на пляже, ни одна, ни другая и не представляли, как именно смогут найти друг друга в таком огромном пространстве! Смартфоны не всегда способны обеспечить надежную связь. Иногда сигнал прерывается и дозвониться до абонента практически невозможно. Нармина предложила Уле взять с собой Мушу - ящерицу, которая проживает в барселонской квартире Улькер. Уля с удовольствием выполнила эту просьбу. Но соглашаясь, даже не предполагала, как Мушу понравится прятаться в ортезе Нармины! Дело в том, что накануне довольно длинного путешествия по маршруту Рим - Флоренция - Пиза - Брюссель - Амстердам - Барселона со сломанной ноги Нармины сняли гипс, заменив его на ортез (приспособление для поврежденного сустава). Несмотря на это, она все же решила отправиться в долгожданное путешествие! Проделав довольно длинный путь из Рима до Барселоны, Нармина была готова консультировать своих родственников и знакомых, как это сделать с наименьшими финансовыми затратами! Кто-то скажет, что это верх легкомыслия - отправиться в таком состоянии в путешествие по шести городам Европы, но думается, что это очень правильно. Потому что отложить жизнь на потом нельзя. Иначе можно все пропустить: и счастье, и удачу, и идеи, которые, как ни странно, чаще всего зарождаются в путешествиях.

Здесь и сейчас

Жить нужно и можно "здесь и сейчас", используя каждое мгновение отпущенной жизни на то, чтобы открывать мир. И тогда мир поможет открыть тебе самого себя: что-то, чего ты не знал о себе раньше. И, честно говоря, это хорошо, что на свете есть такие люди. Почему? В случайно возникшем разговоре они стали более интересными собеседницами, чем многие другие: прагматичные, осторожные особы, для которых жизнь - это всего лишь череда событий, не ими запланированных. Впрочем, не только они. Есть достаточное количество 20-летних, которые живут, как умудренные жизнью "старички". Так, как будто для них уже все в прошлом. И прожить свою жизнь они намерены с осторожностью человека, боящегося ступить в лужу. Такие предпочитают не покидать пределы своей страны и даже города. С опаской думая, как бы чего не вышло, они за всю свою жизнь не летали на самолетах, не ездили в поездах. Причин тому много. Но превалируют незнание иностранных языков и отсутствие финансовых возможностей. Есть и другая категория "домоседов". Это люди, которые всю свою жизнь мечтают о путешествиях, смене впечатлений, узнавании нового, но так и не решаются на это. А есть и те, у которых находясь в поездке в планах лишь одно: "пробежка" по магазинам в поисках "отпадного прикида" в виде брендовой одежды. Нармина и Улькер считают, что все причины зачастую надуманны и их можно с легкостью нивелировать

@sofar.safar

Как? Подробную информацию об этом можно найти в блоге Нармины в Инстаграм - @narm1sha. Оказалось, что возможности, которые может использовать любой, кто хочет увидеть мир дальше порога собственного дома, довольно заманчивы и просты в воплощении. Девушки много путешествуют, и это утверждение протестировано собственным практическим опытом. Переезжая из страны в страну по маршруту "Италия - Испания - Англия" и посетив девять городов, на переезд можно потратить всего 700 (!) евро, говорят они. Прекрасная возможность провести лето, открывая новый для себя мир! И вот тут-то и пришла ИДЕЯ! Суть ее в том, что если у них так замечательно получается осуществлять управление путешествиями с помощью виртуального контакта, если подробные инструкции - где, как, куда, за сколько и чтоб недорого, помогают их знакомым осуществлять мечты о путешествиях, то почему бы не создать агентство, которое могло бы взять на себя роль виртуального инструктора? А заодно и разрабатывать маршруты, помогать с организацией путешествий и т.д. и т.п.? Наша беседа произошла в момент их работы над идеей, которая пришла к ним благодаря той самой встрече на пляже "Барселонета". Опытом, приобретенным на практике, они стали делиться со своими подписчиками в Instagram - на их общей тур-страничке @sofar.safar.

Идея "So Far Səfər" ("Sо fаr sаfаr")

Туристическое агентство названо So Far Səfər. Это - игра слов: в переводе с английского "so far" - "дальше" и с азербайджанского "səfər" - "путешествие". Они молоды, увлечены идеей просвещения соотечественников, и не только их, готовы взять на себя роль проводников: между соотечественниками и Европой, между европейцами и своей страной. Поле получения познавательной информации - огромное!

Нармина: Идея проста: если мы можем быть гидами-проводниками друг для друга, для своих родных, близких и просто знакомых...

Улькер: ...то почему это не сделать для людей, которых мы не знаем, но готовы помочь им осуществлять их мечты? Мечты сбываются, если для этого предпринимать практические действия.

- Но если агентство туристическое, каких у нас в стране уже много, то что, кроме нового способа сопровождения его подопечных, оно возьмет на себя?

Нармина: Все, что входит в обычный перечень услуг: получение визы, авиабилетов, разработка маршрутов, проживание в комфортабельных и недорогих гостиницах, трансфер во время путешествия. Словом, все то, что предоставляют в обычном агентстве.

Улькер: Но открывать обычное агентство с привычным набором услуг нам с Нарминой неинтересно. Поэтому мы решили, что наши клиенты будут для нас не простыми туристами, с которыми мы лично не знакомы, но людьми, над которыми мы сможем взять виртуальную опеку, сопровождая их на протяжении всего путешествия.

Нармина: Оставаясь на виртуальной связи необходимое количество времени, мы сможем любому человеку обеспечить комфортное пребывание в другой стране, где он сможет получать от нас виртуальные квалифицированные подсказки, как ему быть в той или иной ситуации, как ориентироваться на местности.

Улькер: Словом, все, что понадобится для того, чтобы пребывание в другой стране стало легким, приятным и запоминающимся.

У них пока нет своего реального офиса, он - виртуальный. Нет своего сайта. Он - на разработке. Но есть странички в Инстаграм и Фейсбуке: @narm1sha (инст.), Narmina Asgarova (Фейсбук); @consciousdragon (инст.), Ulkar Akhundova (Фейсбук), а также огромное желание поделиться радостью собственных открытий с другими. С теми, кто никак не решается выйти за пределы собственной вселенной, ограничивая ее привычными границами родного дома. С теми, кто еще не пережил радости узнавания нового, совсем другого мира: похожего и не похожего на тот, к которому мы так привязаны.

Ощущения

Вспомнились путешествия по Италии и Израилю, и эта неловкость от того, что чувствуешь, как "воруешь" время у своих друзей, невольно подписав их на роль сопровождающих гидов. А как было бы здорово иметь вот такого виртуального гида-консультанта, которого придумали наши молодые идейные соотечественницы! Тогда не пришлось бы отвлекать друзей от привычного уклада их жизни.

Нармина и Улькер остались наедине с их компьютерами и @sofar.safar. А ведь не все так плохо, пока в нашем прагматичном веке есть люди, которые хотят делиться не только знаниями и обретенным опытом, но и тем, как получить реальную возможность путешествовать по другим странам. И хорошо, что есть возможность делиться информацией о креативном агентстве с другими людьми. Возможно, среди них найдутся те, кто мечтает, но не решается путешествовать. Тогда им точно нужно заглянуть на страничку агентства Нармины и Улькер! Там они найдут более объемную и исчерпывающую информацию, нежели этот пересказ. И как знать, может быть, для кого-то агентство уже в этом году станет надежным другом и консультантом на весь период путешествия. И неважно, в какой именно стране им захочется побывать. Где бы они ни оказались - в Европе, Азии, Америке, - у них будет надежный партнер по путешествию - So Far Səfər.

