Kontakt Home начал продажи эксклюзивной 4/64 ГБ версии смартфона Galaxy A30s от компании Samsung Electronics. Данная модель была недавно предоставлена на глобальном рынке.

Kontakt Home продолжает серию эксклюзивных предложений для клиентов и старается представить самые ожидаемые новинки в области электроники в первую очередь именно в своих магазинах. На этот раз из-за большого количества запросов от клиентов впервые в Азербайджане компания начала официальные продажи самой объёмной версии модели Galaxy A30s.

За счёт 4 ГБ оперативной памяти приложения в данной версии новинки работают более эффективно и без зависаний, а 64 ГБ внутренней памяти позволяют хранить больше информации, что в свою очередь гарантирует более скоростную работу смартфона. С помощью SD карты внутреннюю память можно увеличить до 512 ГБ. Именно эти показатели делает 4/64 ГБ версию более востребованной.

Сохранив основные характеристики предыдущей модели Galaxy A30, смартфон улучшился и смог обрадовать клиентов интересными новшествами. Что это?

Новый смартфон лучше своего предшественника как в плане дизайна, так и в плане функциональности. Так как, вместо двойной 16+5 Мп камеры, на модели A30sстоит тройная 25+8+5 Мп камера. Широкоугольник снимает теперь ощутимо лучше, снимки получаются ещё более живыми.

Дизайн аппарата также ощутимо изменился. Сканер отпечатка пальца уже не на задней панели, а на переднем touchscreen дисплее, а это придаёт дорогой вид смартфону. Не только это, но и голографический дизайн задней части корпуса делает его богатым на вид. Геометрические узоры на задней части корпуса переливаются цветами радуги. A30s представлен в Kontakt Home во всех трёх цветах: черный, белый и фиолетовый.

4/64 ГБ версию Samsung Galaxy A30s в Kontakt Home можно приобрести как по наличной цене в 599,99 манатов, так и без первоначального взноса в рассрочку до 18 месяцев. А бюджетную версию в 3/32 ГБ можно купить за 519.99 манатов наличными или по тем же условиям в рассрочку.

Напомним, что до 10 октября в Kontakt Home смартфоны и ноутбуки можно будет купить без первоначального взноса и процентов в рассрочку на 12 месяцев! Так что отправляйтесь в магазины Kontakt Home и получайте любимые гаджеты без первоначального взноса, разделив оплату на 12 месяцев!

Если вы не хотите тратить время на поход в магазин, то можете заказать желаемый товар онлайн, через www.kontakt.az, нажав на кнопку рядом с товаром "Hissə-hissə ödənişlə al", заполнить форму заявки и подождать. В течение короткого времени сотрудники Kontakt Home свяжутся с вами, оформят рассрочку и в течение дня привезут товар в любое удобное для Вас место.

Заказ также можно осуществить по телефону, позвонив на номер *6060. Вас свяжут с сотрудниками, которые оформят для вас товар в рассрочку и далее вам привезут его в любое удобное для вас место.

Операторы *6060 также готовы подробно ответить на другие ваши вопросы.

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