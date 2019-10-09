https://news.day.az/economy/1164030.html Всемирный банк опубликовал прогноз по росту экономики Азербайджана
Всемирный банк опубликовал прогноз по росту экономики Азербайджана
Ежегодный рост ВВП в Азербайджане составит в среднем 2,4 процента в 2019-2021.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Обзор экономической ситуации в Европе и Центральной Азии Всемирного банка.
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