Ежегодный рост ВВП в Азербайджане составит в среднем 2,4 процента в 2019-2021.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Обзор экономической ситуации в Европе и Центральной Азии Всемирного банка.

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