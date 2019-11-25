Объем газа, закачанного производственным объединением (ПО) "Азеригаз" для обеспечения абонентов, достиг рекордного уровня. Об этом сообщает Trend со ссылкой на производственное объединение, передает Day.Az.

Так, по состоянию на 23 ноября текущего года, общий объем закачанного газа превысил 32,994 миллиона кубических метров. Из них на Баку и Абшеронский полуостров приходится 18,295 миллиона кубических метров, на регионы страны - 14,699 миллиона кубометров.

Отметим, что 23 ноября 2018 года ПО "Азеригаз" было закачано 25,529 миллиона кубометров газа. Суточный прирост по сравнению с тем же периодом составляет 7,465 миллиона кубометров.

Так, по сравнению с тем же периодом, по Баку и Абшеронскому полуострову прирост составил 2,939 миллиона кубометров газа, по регионам страны - 4,526 миллиона кубометров газа.

На сегодняшний день, было закачано на 1,526 миллиона кубометров газа больше, по сравнению с 22 ноября 2018 года.

Так, по состоянию на 22 ноября текущего года общий объем закачки газа составил 31,468 миллиона кубических метров газа.

Отметим, что в холодные месяцы прогнозируется потребление газа не более 35 миллионов кубических метров в день.

Однако текущая ситуация предсказывает, что цифры будут отличаться от ожидаемых.

Несмотря на это, ПО "Азеригаз" уже приняло превентивные меры для подготовки к зиме.

Следовательно, во избежание проблем с подачей газа, будут предприняты усиленные меры для обеспечения подачи газа.

Отметим, что ПО "Азеригаз" осуществляет транспортировку, распределение и продажу природного газа на территории Азербайджана. "Азеригаз" также обеспечивает транспортировку природного газа, добываемого SOCAR, в Иран, Грузию и Россию.