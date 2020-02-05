Азербайджан будет экспортировать автомобили в страны СНГ, Ближнего Востока и Африки
Кабинет министров пояснил детали "Постановления о внесении изменений в "Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Азербайджана, ставок импортных таможенных пошлин и ставок экспортных таможенных пошлин".
Как передает Day.Az со ссылкой на Кабмин, в соответствии с поручениями главы государства, в связи с развитием и поддержкой ненефтяного производства, замещением импорта, улучшением бизнес-среды, привлечением в страну иностранных инвестиций проводятся регулярные работы и предпринимаются конкретные шаги.
"В марте 2018 году в ходе Азербайджано-Иранского бизнес-форума в Нефтчалинском промышленном квартале при участии Президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Ирана Хасана Рухани состоялось открытие совместного завода по производству автомобилей ОАО "Азермаш" и ОАО İran Khodro (автозавод "Хазар" ООО "АзКрон"). На последующем этапе планируется экспорт автомобилей данного завода в страны СНГ, Ближнего Востока и Африки.
В рамках вышеуказанных работ, Кабмин принял данное постановление для повышения конкурентоспособности автомобилей, производимых в стране. С этой целью постановление предусматривает освобождение от пошлин комплектующих для автомобилей, импортируемых в страну для полной промышленной сборки автомобилей.
При подготовке проекта были тщательно проанализированы Конституционный закон Азербайджана "О нормативно-правовых актах", закон Азербайджана "О таможенных тарифах", "Постановление Кабинета министров Азербайджана об утверждении "Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Азербайджана, ставок импортных таможенных пошлин и ставок экспортных таможенных пошлин"" от 17 ноября 2017 года № 500, а также ряд других законодательных актов.
По прогнозам, данный проект окажет значительное влияние на повышение конкурентоспособности производимых в стране автомобилей на местном и зарубежных рынках, а также создаст благоприятные условия для создания в стране новых промышленных предприятий данной отрасли.
Под полной промышленной сборкой легкового автомобиля подразумевается выполнение нижеуказанных технологических операций:
- установка кузова на производственную линию;
- установка боковых, лобового и заднего стекол, передних и задних дверей, приборной панели и общей консоли, переднего и заднего бамперов;
- установка и закрепление двигателя, присоединение к нему механизмов управления;
- установка радиаторов и подсоединение к системе охлаждения;
- прикрепление амортизаторов, присоединение трансмиссии;
- присоединение передней, задней подвесок и полуосей;
- присоединение передней балки к рулевому механизму;
- установка колес и настройка подушек передней балки;
- заполнение и настройка гидросистемы рулевого механизма, тормозной системы;
- установка фар, передних и задних сигнальных фонарей;
- установка глушителя и секций выхлопных газов;
- установка топливного бака и подключение к системе подачи топлива;
- установка генератора (динамо) и настройка приводного ремня;
- установка и присоединение аккумулятора, проверка электрических цепочек;
- установка передних и задних сидений;
- диагностика и настройка двигателя;
- проверка тормозной системы на эффективность;
- консервация подверженных коррозии деталей.
- устранение дефектов после сборки;
- нанесение на автомобиль и дощечку идентификационного номера;
- тест-драйв автомобиля".
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