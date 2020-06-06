ОПЕК продлила сокращение добычи нефти

Министры энергетики добывающих стран, входящих в нефтяной картель ОПЕК, согласовали в ходе видеоконференции продление сокращения добычи нефти на текущем уровне 9,7 млн баррелей в сутки до конца июля.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.

Изначально такой уровень предполагалось сохранять лишь до конца первого месяца лета. К тому же было решено, что мониторинговый комитет картеля будет собираться ежемесячно до декабря с целью контроля за соблюдением странами своих квот. Позднее должно состояться аналогичное заседание ОПЕК+, куда входит еще дюжина независимых стран, добывающих нефть, включая Россию. На момент написания этой статьи, известен проект коммюнике ОПЕК+, поддерживающий продление соглашение, направленного на поддержку цены барреля. Однако, лишь при условии, что страны - "двоечники", нарушающие условия соглашения (в первую очередь, Ирак, Казахстан и Нигерия) улучшат выполнение сделки, обеспечив стопроцентное выполнение взятых на себя обязательств задним числом. Насколько важно достигнутое соглашение, как оно отразится на цене нефти и российской экономики, "МК" выяснил у экспертов.

Василий КАРПУНИН, начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Брокер":

"Все ожидаемо: компромисс по продлению условий снижения добычи ОПЕК+ (на 9,7 млн баррелей в сутки) достигнут на один месяц. Более длинная пролонгация не имеет смысла, так как подобные решения необходимо будет основывать на восстановлении спроса. Важно стабилизировать цену барреля и добиться безусловного выполнения взятых обязательств всеми участниками соглашения без исключения. Полагаю, что вопрос невыполнения квот Ираком, Нигерией и некоторыми другими государствами может быть быстро урегулирован. Их квота будет перенесена на более поздние периоды, то есть придется отрабатывать предыдущее отставание в следующие месяцы. Какого-то конфликта между участниками картеля по этому поводу не жду. В то же время, продление условий сделки на один месяц уже во многом заложено в текущую цену барреля. Поэтому выхода Brent наверх за пределы $40-45 не ожидаю.

Никита РЯБИНИН, глава люксембургского офиса консалтинговой группы KRK Group:

"Честно говоря, у меня не было сомнений в продлении сделки ОПЕК+, поскольку ее срыв восстановил бы риск переполнения мировых нефтехранилищ. А к чему приводит такая ситуация игроки узнали в конце апреля, когда цены пусть кратковременно, но обваливались на бирже до отрицательных значений. Никто из добывающих стран в повторении такого не заинтересован. Также очевидно, что новые договоренности будут носить кратковременный характер: один-два месяца. Ну и логично, что на встрече был поднят вопрос о странах, у которых возникли сложности с исполнением соглашения, как у Ирана и Нигерии. Никто не хочет чувствовать себя крайним в ситуации, когда одни выполняют принятые обязательства на 100% и даже больше, а другие в это время ведут нечестную игру и не выполняют свои обязательства".

Наталья МИЛЬЧАКОВА, замдиректора ИАЦ "Альпари":

"Для России пролонгация сделки ОПЕК+, безусловно, выгодна. Вкупе с восстановлением мирового спроса на нефть это позволит нефтяным котировкам приблизиться к отметке $50 за баррель к концу года. А значит, пессимистичные прогнозы по поводу дефицита российского бюджета не сбудутся, и он составит порядка 4-5 трлн рублей, а не 6-8 трлн, как значится в иных прогнозах. Сейчас в большинстве развитых государств пандемия постепенно отступает, снимая тем самым экономические ограничения. Сразу возникают два положительных аспекта: спрос на нефть восстанавливается, предложение сырья из-за нюансов производственных мощностей в ряде стран по естественным причинам сокращается. В то же время угроза дестабилизации нефтяных цен остается и в условиях продленной сделки ОПЕК+. Один из главных факторов, способных помешать восстановлению спроса на нефть на мировом рынке - рост напряженности в отношениях между США и Китаем. Если страны вернутся к полномасштабной торговой войне, это негативно скажется на темпах роста мировой экономики в целом, а значит - и на потребности в энергоносителях".