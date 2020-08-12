Начало работ на месторождении "Карабах"

Добыча нефти и газа, геологическая разведка существующих месторождений, а также открытие новых месторождений остаются одними из приоритетных направлений.

Об этом Day.Az сказал депутат Милли Междлиса (парламента) Мазахир Эфендиев.

Наш собеседник напомнил, что благодаря видению Общенационального лидера Гейдара Алиева и подписанию в 1994 году соглаше­ний под названием "Контракт века", а также справедливому распределению долей между крупными нефтяными компаниями был определен путь динамичного разви­тия Азербайджана в долгосрочной перспективе.

"На сегодняшний день доходы в бюджет Азербайджана от продажи нефти с месторождений Азери-Чираг-Гюнешли, Абшерон, Асиман, а также морского газоконденсатного месторождения "Шахдениз-2" внесли большой вклад в диверсификацию национальной экономики", - отметил парламентарий.

Депутат подчеркнул, что участие 10 августа Президента Ильхама Алиева в церемонии отправки в море опорного блока месторождения "Карабах" на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева в очередной раз демонстрирует повышенное внимание правительства этой отрасли.

"Начало морских работ на гигантском месторождении "Карабах"- знаменательное событие и в то же время показатель устойчивости "Контракта века" и мощи нашей страны. Помимо этого, меняющийся современный мир диктует новые формы совершенного управления, ориентируемого на новые вызовы в этой области, и свидетельствует о совершенствовании новой стратегии развития", - полагает Эфендиев.

По его словам, в скором времени будет завершено строительство трех взаимосвязанных газопроводов протяженностью 3500 км, и азербайджанский газ выйдет на европейский континент.

"Запуск месторождения "Карабах" является историческим событием для Азербайджана, что позволит обеспечить полноценную работу месторождения Шахдениз-2. Правильная политика в области нефти и газа полностью отвечает потребностям развития экономики и промышленности Азербайджана, а также обеспечивает экспорт в другие страны", - заключил Мазахир Эфендиев.

Абдул Керимханов