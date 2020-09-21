Абшерон, который спас Президент Ильхам Алиев - ядовитая промзона стала современным мегаполисом - ФОТО

Когда-то мы ездили в аэропорт, глядя на мазутные болота и унылые заброшенные вышки. Когда-то, подъезжая к Сумгайыту, мы зажимали носы, потому что дышать становилось опасно. Когда-то название Балаханы ассоциировалось у каждого лишь с гигантской мусорной свалкой. Когда-то, попадая в Черный город, мы поражались, что такое возможно всего в паре километров от ухоженного центра...

"Это действительно серьезный вопрос, потому что в то время Баку, Абшеронский полуостров, Сумгайыт преподносились как зоны экологического бедствия, и фактически экологическая катастрофа существовала", - cказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью азербайджанским журналистам после церемонии закладки фундамента морских операций на месторождении "Абшерон" на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева.

Вопрос касался воздействия нефтегазодобычи на экологическую ситуацию в стране. Глава государства напомнил о серьезных проблемах, имевших место в прошлом, перечислил самые уязвимые места и представил сегодняшнюю картину.

Сегодня все иначе. Нет, Баку остается крупным нефтяным и промышленным центром, индустриализация идет ускоренными темпами, да и нефтедобыча не стоит на месте. Изменился лишь подход и возможности страны. Все изменения, которые мы сегодня наблюдаем в экологическом фоне Баку и Абшерона, произошли не неожиданно и не в одночасье. Это очень долгая и кропотливая работа, требующая значительных средств. Это большая воля руководства страны. Ныне Азербайджан - сильное и богатое государство, которое способно самостоятельно и на свои средства устранить проблемы, накапливавшиеся столетие. И сегодня можно с полной уверенностью констатировать, что в нефтегазодобывающей и индустриально развитой стране дышится легко и безопасно.

Но обо всем по порядку.

СУМГАЙЫТ

Сегодня трудно представить, что еще в начале 90-х годов прошлого века Сумгайыт входил в число самых загрязненных и опасных для жизни городов мира. При подъезде к городу жгло носоглотку от запахов хлора и прочей химии, жители при определенном направлении ветра неделями не могли открыть окна в домах, а из-за выбросов химических заводов в воздухе стоял смог. В советские времена здесь существовало, как говорили, единственное в мире детское кладбище, а многие дети из-за плохой экологии рождались с физическими отклонениями.

Все это кажется страшным сном, глядя на сегодняшний Сумгайыт. Город молод, ухожен, зелен. Он остается крупным промышленным центром, но сегодня его предприятия работают на основе высоких экологических стандартов.

После того, как в середине 1990-х были остановлены большинство предприятий, выбросы в атмосферу значительно снизились. Но полное сворачивание производства ради спасения экологии не рассматривалось как выход из ситуации. Выход был найден в модернизации и техническом переоснащении местных производств, создании современных предприятий, основанных на инновационных технологиях. Для улучшения экологии были приняты необходимые меры, ликвидированы "химические" болота, оздоровлен сам производственный процесс, состояние окружающей среды находится под постоянным мониторингом.

Экологическое благополучие города обеспечено, несмотря на то, что здесь расположились два крупнейших в регионе промышленных парка. Сумгайытский технологический парк был введен в эксплуатацию в декабре 2009 года на территории поселка Гаджи Зейналабдин под Сумгайытом и стал первым технопарком на Южном Кавказе. Сумгайытский химический промышленный парк, заработавший в октябре 2015 года, вдвое больше по площади, чем СТП и занимает территорию в более 500 га. При всех своих масштабах промпарки не воздействуют негативно на окружающую среду. Это связано с тем, что на предприятиях задействованы современные, здоровые с точки зрения воздействия на экологию технологии. Использование на сегодняшних сумгайытских предприятиях современного оборудования и технологий способствует тому, что даже в условиях расширения производства не возникает никаких угроз окружающей среде. То есть Сумгайыт сегодня имеет возможности производить инновативную продукцию без загрязнения экологии.

Азербайджан вносит большой вклад в экологическое благополучие не только свое, но планеты, взяв под серьезный контроль вопрос выброса в атмосферу диоксида углерода. Ситуация в этом плане сегодня в нашей стране намного лучше, чем в других странах постсоветского пространства. Не говоря уже о показателях прошлого века. Так, если в 1990 году объем диоксида углерода, выбрасываемого в атмосферу в Азербайджане, составлял 73,3 миллиона тонн, то в 2018 году этот показатель сократился до 34,704 миллиона тонн, а до 2030 года количество парниковых газов, выбрасываемых в атмосферу, планируется уменьшить на 35 процентов.

ЧЕРНЫЙ ГОРОД

Проект Baku White City - один из самых ярких примеров преображения азербайджанской столицы. Создается Белый город на месте бывшего Черного города и в каком-то смысле может считаться символом победы света над тьмой.

Что представлял собой Черный город? Огромное замазученное, задымленное, покрытое копотью пространство. С конца XIX века здесь были сосредоточены предприятия нефтяной промышленности. Как описывал Максим Горький, Черный город остался в памяти "гениально сделанной картиной мрачного ада". "Плутая в лесу вышек, облитых нефтью, видел между ними масляные пруды зеленовато-черной жидкости, пруды казались бездонными. И земля, и все на ней, и люди - обрызганы, пропитаны темным жиром, всюду зеленоватые лужи напоминали о гниении, песок под ногами не скрипел, а чмокал", - писал ужаснувшийся классик.

Почти та же картина, но с учетом эволюции технологий, наблюдалась здесь вплоть до 2006 года, когда на территории Черного города начался снос устаревших промышленных объектов и очистка загрязненных нефтяными продуктами и отходами земель. К тому времени Азербайджан уже был в состоянии реализовать столь грандиозный проект, как ликвидация экологической "язвы" столицы. На этой территории были проведены серьезные земляные работы по очистке, перепланировке, проведению коммуникаций, разбивке дорожной сети. Это один из масштабных градостроительных проектов в Азербайджане, который реализуется в рамках Плана комплексных мероприятий по улучшению экологической ситуации в Азербайджанской Республике.

"Когда мы реализовывали градостроительный проект Белый город, там было снято по меньшей мере два метра земельного пласта, - рассказал в интервью азербайджанским журналистам Президент Ильхам Алиев. - Все это - были нефтяные отложения, гудрон, яд. Рядом расположен нефтеперерабатывающий завод "Азернефтьяг". Его деятельность уже тоже подходит к концу, так как через два года завершится реконструкция на нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева, будет производиться бензин "Евро-5". Таким образом, транспортные средства, больше всех загрязняющие воздух, будут обеспечены чистым бензином, а нефтеперерабатывающий завод "Азернефтьяг" будет демонтирован. Все резервуары, установки будут демонтированы, там будет большой парк. Также и йодобромный завод. Некоторые не знают, он тоже находился на аэропортовской дороге, это тоже был яд. Мы утилизировали его, перевезли отложения на полигон".

Прогуливаясь сегодня по бульвару Белого города, не догадаешься, что было прежде на этом месте. Может быть, только въевшийся в эту землю легкий запах нефти выдает ее прошлое.

БЕЮК ШОР

Преображение озера Беюк Шор и территории вокруг этого естественного водоема - это еще один пример, скажем так, экологической победы азербайджанского государства.

Многие помнят, как черные воды вышедшего из берегов и загрязненного до предела озера Беюк Шор разъедали дорогу к аэропорту. Грунтовые воды наполняли озеро и уровень его постоянно рос, то и дело прорывая дамбы и угрожая затопить дороги вплоть до Сабунчинского круга. Беюк Шор было не только замазучено, водоем был превращен в место сброса промышленных и канализационных вод.

Экологические проблемы озера начались в 1866 году, когда вблизи Беюк Шор был построен первый в Азербайджане резервуар для хранения и выпуска нефти. В 1929 году в озеро по каналу из Кешля стекались нефтепромышленные воды. А уже во второй половине прошлого века начался сброс в водоем бытовых и промышленных вод. Озеро было загрязнено до такой степени, что начали подумывать о его полном осушении для спасения местной экологии. Но в 2014 году было издано Распоряжение Президента Ильхама Алиева об управлении и использовании озера Беюк Шор. Была проделана гигантская работа, вывезены миллионы кубометров загрязненного грунта, тысячи тонн мусора, изменены маршруты проходящих здесь нефтепроводов.

Некогда это крупнейшее озеро Абшерона признавалось самым безвозвратно загрязненным в мире. А сегодня территория полностью очищена и благоустроена. В месте, где когда-то нельзя было даже дышать, сегодня создана прекрасная зона отдыха. Озеро перестало быть источником экологической угрозы.

Открытие бульвара у озера Беюк Шор состоялось 22 мая 2015 года с участием Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой. Длина расположенной вдоль берега прогулочной зоны составляет 2500 метров. Общая площадь работ по благоустройству превышает 15 гектаров. Здесь построены спортивная и детская игровая площадки, беговые и велосипедные дорожки, а также посажены тысячи деревьев и декоративных кустарников. На некотором расстоянии от берега установлен комплекс фонтанов, которые не только радуют глаз посетителей, но и улучшают качество воды в озере, обогащая его кислородом. Качество и уровень воды контролируются специальными системами. А для предотвращения повторного загрязнения озера построена дамба длиной 1570 м.

Удивительно, но после очистки на Беюк Шор начали снова прилетать птицы. Это значит, что природа снова приняла его в свое лоно.

БАЛАХАНЫ

Очень долгое время бакинский пригород Балаханы ассоциировался с гигантской мусорной свалкой. Многие годы сюда свозились отходы всей разрастающейся столицы. И вызванная этим фактом экологическая катастрофа приближалась к точке невозврата. Когда на балаханской свалке сжигался мусор, дым оттуда распространялся ветром вплоть до центра Баку. Причем, в глубинах гигантских мусорных куч, утрамбованных годами, образовывались газы, и горение происходило самопроизвольно и практически постоянно. Как рассказал в ходе недавнего интервью Президент Ильхам Алиев, когда он начал заниматься этим вопросом, ему говорили, что погасить огонь невозможно, место опасное и лучше туда не подходить. Предлагали даже в качестве выхода из ситуации соорудить над свалкой саркофаг.

Но выход был найден и сегодня на месте свалки создан прекрасный парк и действует мусоросжигательный завод.

Как раз три года назад, 22 сентября 2017 года с участием главы государства состоялось открытие Балаханского промышленного парка. Здесь действуют предприятия по переработке вторичного сырья - отработанных масел, пластиковых бутылок, бумаги и картона, а также древесины.

В 2009 году на территории балаханского мусорного полигона началось строительство Бакинского завода по сжиганию твердых бытовых отходов, в декабре 2012 года завод был сдан в эксплуатацию и сегодня работает на полную мощность. Утилизация отходов производится на основе самых высоких мировых стандартов, продукты сгорания очищаются многоступенчатыми фильтрами, а объем выбросов в атмосферу находится в рамках нормативов ЕС, которые во всем мире признаны самыми жесткими. На предприятии в результате сжигания мусора вырабатывается электроэнергия, которая направляется в общую городскую сеть электроснабжения. Перерабатывающая мощность завода - 500 тысяч тонн уничтоженных отходов ежегодно, генерирующая мощность - 231 миллион киловатт-час энергии.

Заметим, что по оценкам экспертов, ежегодно только в Баку накапливается до 1 миллиона тонн бытовых отходов. А город ведь растет, и можно теперь только догадываться, какого масштаба экологическая катастрофа ждала бы Абшерон, если бы балаханская свалка не была ликвидирована с лица столицы.

БИБИЭЙБАТСКАЯ БУХТА

Мы уже говорили о Черном городе, но самой загрязненной нефтью частью города была Бибиэйбатская бухта.

Когда-то на месте бухты было морское дно. С давних времен здесь со дна выходили на поверхность газовые потоки и образовывали факелы на поверхности воды. В 1928 году бухта была засыпана. В те времена еще не существовало глубоководных нефтяных платформ, и чтобы установить на этом богатом месторождении вышки и качалки, требовалась суша. В результате в течение многих лет формировалась зона экологической катастрофы, где земля и воздух были пропитаны нефтяными испарениями, опасными для местной экологии и человека. Даже назначенный руководить нефтяными работами польский инженер Потоцкий не выдержал и в 1932 году скончался от букета болезней, заработанных на бибиэйбатских промыслах.

Несмотря на то, что месторождение в целом иссякло, эта зона в течение десятилетий оставалась зоной бедствия. Бывшие нефтяные поля, утыканные вышками, уставленные качалками, покрытые "радужными" болотами и проржавевшими коммуникациями.

"Самой загрязненной нефтью нашей территорией была Бибиэйбатская бухта. Сейчас Бибиэйбатская бухта превратилась в зону прекрасных парков, отдыха. Поселок Бибиэйбат фактически отстроен заново. То есть, Бибиэйбатская бухта была зоной экологического бедствия, многие, наверное, помнят эту картину", - сказал в последнем интервью Президент Ильхам Алиев.

Да, помнят многие, ведь это совсем недавнее прошлое. Которое, несомненно, ушло навсегда.

Лейла Таривердиева