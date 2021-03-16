ЮГК представляет собой новую реальность

"Южный газовый коридор" представляет собой новую реальность. Как сообщает Day.Az, об этом в интервью Business Media Georgia сказал министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто.

"Для нас Кавказский регион играет жизненно важную роль с точки зрения энергии и транспорта. Энергоснабжение Венгрии и всей Центральной Европы - это критический вопрос из-за односторонней зависимости. А "Южный газовый коридор" представляет собой новую реальность. Он проходит через Грузию, что дает нам возможность диверсифицировать источники и маршруты", - сказал он.

Отметим, что 31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по "Южному газовому коридору".

Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. После успешного подключения TAP к итальянской газораспределительной сети 15 ноября коммерческий природный газ был доставлен из Мелендуньо в Италии через SNAM Rete Gas (SRG) и из Неа-Месимврии - в Грецию и Болгарию через DESFA.

Азербайджан, имеющий прямой доступ к европейскому рынку газа, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, диверсифицировал свои экспортные возможности.