Азербайджан отправил в Россию первый грузовой поезд в рамках проекта "Агроэкспресс"

Азербайджан отправил в Россию первый поезд с грузом хурмы в рамках проекта "Агроэкспресс". Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе компании "РЖД логистика".

"Конкурентоспособность экспортных товаров во многом обеспечивают эффективные схемы их транспортировки и распределения. Проект "Агроэкспресс" достигает именно эту цель и способствует продвижению российской сельхозпродукции на внешних рынках. <...> Развитие таких комплексных логистических сервисов на маршрутах МТК "Север - Юг" в ближайшей перспективе позволит российским производителям расширить сотрудничество со странами Каспийского бассейна, Персидского залива и Южной Азии", - сказал председатель правления АО "Росэксимбанк" Азер Талыбов.

В свою очередь, гендиректор "РЖД логистика" Дмитрий Мурев отметил, что железнодорожные перевозки аграрной продукции по сравнению с другими видами транспорта имеют ряд преимуществ. "Железнодорожные перевозки агропродукции в сравнении с другими видами транспорта - это выгодно, быстро и удобно", - подчеркнул Мурев.

Об участии Азербайджана в проекте "Агроэкспресс" 16 декабря сообщал вице-премьер республики Шахин Мустафаев, выступая на конференции "Современное состояние и перспективы российско-азербайджанских экономических отношений в контексте интеграционных процессов".