В Азербайджане названы направления, на которые будут направлены дополнительные средства госбюджета

Обнародованы направления, на которые будут израсходованы 2 миллиарда 986 миллионов манатов, которые будут сформированы в результате изменений в госбюджете Азербайджана на 2022 год.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, министр финансов Самир Шарифов на заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса во время обсуждения изменений в закон "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год" сказал, что на финансирование проектов по созданию дорожной инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях, а также проектов по улучшению транспортно-коммуникационной инфраструктуры в других регионах страны планируется выделить 1 миллиард 447 миллионов манатов.

По его словам, на финансирование мероприятий по восстановлению и реконструкции пострадавших во время Отечественной войны жилых и нежилых участков в ряде районов и городов, и других населенных пунктов планируется выделить 34 миллиона манатов, на дальнейшее повышение обороноспособности и военной мощи, финансирование мероприятий в области национальной безопасности - 588 миллионов манатов, на финансирование обязательств в сфере социальной защиты, в том числе по выплате заработной платы и социальных пособий, материальной помощи по трудовым пенсиям - 519 миллионов манатов, на обеспечение мер продовольственной безопасности - 193 миллиона манатов, на поддержку мер, связанных с развитием предпринимательства - 163 миллиона манатов, на обеспечение ряда необходимых коммунальных и коммуникационных расходов - 42 миллиона манатов.

Отметим, что после пересмотра расходы госбюджета на 2022 год предусмотрены в размере 32 миллиардов 304 миллионов манатов. Это на 2 миллиарда 425 миллионов манатов, или 8,1 процента больше утвержденного бюджета.