СЭЗ Азербайджана и Грузии договорились о сотрудничестве

В Баку 29 июня состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве между Алятской свободной экономической зоной (СЭЗ) и Свободной индустриальной зоной (СИЗ) Хуалинг в Кутаиси (Грузия).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, документ подписали председатель правления Алятской СЭЗ Валех Алескеров и генеральный директор СИЗ Хуалинг Сосо Нибладзе.

Отметим, что сегодня в Баку проходит азербайджано-грузинский бизнес-форум.