https://news.day.az/economy/1474780.html СЭЗ Азербайджана и Грузии договорились о сотрудничестве - ФОТО
СЭЗ Азербайджана и Грузии договорились о сотрудничестве - ФОТО
В Баку 29 июня состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве между Алятской свободной экономической зоной (СЭЗ) и Свободной индустриальной зоной (СИЗ) Хуалинг в Кутаиси (Грузия).
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, документ подписали председатель правления Алятской СЭЗ Валех Алескеров и генеральный директор СИЗ Хуалинг Сосо Нибладзе.
Отметим, что сегодня в Баку проходит азербайджано-грузинский бизнес-форум.
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