https://news.day.az/economy/1516300.html Азербайджанский фонд выделил льготный кредит для еще одной компании - Микаил Джаббаров
Азербайджанский фонд выделил льготный кредит для еще одной компании - Микаил Джаббаров
Фонд развития предпринимательства Азербайджана, одной из главных целей которого является стимулирование местного производства и бизнеса, предоставил льготный кредит компании "ATA PACK".
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится в публикации министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в Twitter.
"В рамках мер поддержки местного производства Фонд развития предпринимательства предоставил ООО "ATA PACK" льготный кредит в размере 1,95 миллиона манатов для финансирования проекта по производству этикеток и пищевой упаковки", - говорится в публикации.
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