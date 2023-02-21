Азербайджан и Дагестан обсудили очереди, возникающие в погранпунктах

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев провел встречу с председателем правительства Дагестана Абдулмуслимом Абдулмуслимовым.

Как сообщили во вторник Day.Az в министерстве, стороны обсудили вопросы осуществления грузоперевозок железнодорожным и автомобильным транспортом, улучшения транспортной инфраструктуры и погранично-пропускных пунктов, а также сотрудничества в сфере воздушного транспорта.

"Помимо этого, была подчеркнута важность принятия совместных шагов для своевременного и оперативного решения вопроса по поводу очередей, возникающих из-за грузовых автомобилей в погранично-пропускных пунктах", - добавили в министерстве.

Отметим, что 20 февраля в Баку состоялась встреча сопредседателей Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Республикой Дагестан Российской Федерации в экономической и гуманитарной сферах - заместителем премьер-министра Азербайджанской Республики Шахином Мустафаевым и председателем правительства Дагестана Абдулмуслимом Абдулмуслимовым. По итогам встречи стороны подписали План мероприятий по развитию ключевых направлений сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Республикой Дагестан Российской Федерации на 2023-2025 годы.