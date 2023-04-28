"PASHA Life" обнародовала финансовые результаты за I квартал 2023-го года

Ведущая компания по страхованию жизни ОАО "PASHA Life Insurance" опубликовала международный финансовый отчет за 1 квартал 2023 года, передает Day.Az.

По состоянию на 31 марта 2023 года прибыль компании увеличилась на 1,5 млн. манатов и составила 9,5 млн. манатов.

По сравнению с первыми 3 месяцами прошлого года, за первый квартал текущего года страховые выплаты компания произвела более чем в 3 раза. Таким образом, страховые выплаты компании, отличающейся клиентоориентированностью, за первый квартал текущего года составили 48 миллионов манатов.

В первом квартале также наблюдается рост страховых сборов компании. Общие страховые сборы выросли на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 124 миллионов манатов. Здесь основную часть сборов составили продукты "Накопительное страхование жизни" и "Обязательное страхование жизни" - сборы соответственно составили 99 миллионов манатов и 11 миллионов манатов.

Динамичное развитие компании PASHA Life отразилось и на других финансовых результатах. Согласно результатам, общие активы в первом квартале увеличились на 26% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и достигли значения 613 млн. манатов. За отчетный период общий капитал компании составил 80 млн манатов.

Таким образом, общий доход компании вырос на 6% по сравнению с первым кварталом 2022 года и достиг 9 миллионов манатов.

Компания постоянно работает над предоставлением лучшего сервиса и цифровых решений для клиентов. Так, в отчетном периоде было запущено мобильное приложение компании. Новое мобильное приложение позволяет клиентам управлять любыми операциями по своим текущим счетам с помощью смартфона. Кроме того, новые функции будут добавляться по мере выпуска каждой новой версии приложения.

Следует отметить, что также была запущена централизованная платформа обмена сообщениями, чтобы обслуживать клиентов 24/7 и обеспечивать оперативный ответ, уделяя первоочередное внимание удовлетворенности клиентов.

В нынешнюю эпоху выбор непременно должен быть в пользу надежной и стабильной компании по страхованию жизни. В любом случае ваши средства должны быть надежно защищены и приносить вам доход. PASHA Life - лучший выбор для этого.

Ведущая страховая компания - ОАО "PASHA Life Insurance" функционирует с ноября 2010 года. По состоянию на 31 декабря 2022 года года совокупные активы компании составляют 562 млн. манатов. Компания предлагает клиентам различные продукты по страхованию жизни, в том числе "Обязательное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний", "Накопительная инвестиция" и другие продукты по индивидуальному и корпоративному страхованию жизни.