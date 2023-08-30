"Gilan Holding" объявил о ликвидации

ООО "Xəzri Solutions", созданное путем изменения названия "Gilan Holding", объявило о своей ликвидации, передает в среду Day.Az.

"Общество с ограниченной ответственностью "XƏZRİ SOLUTİONS" объявляет о своей ликвидации. Кредиторы могут предъявить свои требования в течение двух месяцев по адресу: AZ1065, город Баку, Ясамальский район, пр. Наримана Нариманова, дом 206",- говорится в сообщении компании, размещенном в официальной печати.

Отметим, что в июле этого года название "Gilan Holding" было изменено на "Xəzri Solutions".

Компанию возглавлял Мубариз Гусейнов.