В Азербайджане информационные системы уже достигли уровня критически важных систем

За последнее время предприняты шаги в области формирования базы нормативно-правовых документов в сфере критической информационной инфраструктуры и реализации практических мер.

Как передает в субботу Day.Az, об этом сказал заведующий сектором отдела по работе с неправительственными организациями и коммуникациям Администрации Президента Эльмир Велизаде на прошедшем в Баку II саммите IT-руководителей госучреждений.

По его словам, информационные системы уже достигли уровня критически важных систем в стране.

"В Азербайджане созданы центры ASAN и DOST, а их модели представлены некоторым странам. Для нас важно применять подобные технологии в этой области, разрабатывать и внедрять наши национальные стандарты. Существует координационная комиссия по информационной безопасности, в рамках которой рассматриваются стратегические вопросы и принимаются решения", - подчеркнул он.

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