Азербайджанец назначен на высокую должность в МВФ

Заместитель директора Центра подготовки рамок среднесрочных расходов при министерстве финансов Азербайджана Рашад Гасанов назначен советником исполнительного директора Международного валютного фонда (МВФ), передает в понедельник Day.Az.

"С сегодняшнего дня я продолжу свою деятельность в Вашингтоне в качестве советника исполнительного директора МВФ и буду представлять Азербайджан в Правлении фонда (ПФ). Основной целью этой глобальной организации, входящей в систему ООН и включающей 190 стран-членов, является продвижение политики, направленной на обеспечение устойчивого роста, экономической и финансовой стабильности во всем мире. Я верю, что моя новая миссия позволит мне достойно обеспечить интересы нашей страны в фонде и внести больший вклад в экономические реформы, проводимые в Азербайджане. С другой стороны, это будет очень интересный опыт внести свой вклад в обеспечение стабильности и устойчивого роста мировой экономики в качестве участника глобального процесса и принимать решения, вступив в Совет директоров МВФ", - отметил Р.Гасанов.