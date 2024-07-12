Китай наращивает мощности ВИЭ
Китай продолжает оставаться мировым лидером по росту возобновляемой энергетики, согласно новому отчету американского аналитического центра Global Energy Monitor (GEM), опубликованному 11 июля, передает Day.Az.
Как свидетельствуют данные отчета, в настоящее время в Китае строятся солнечные электростанции мощностью 180 гигаватт (ГВт) и ветровые электростанции мощностью 15 ГВт, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на зарубежные СМИ.
В результате общая мощность ветровых и солнечных электростанций в стране с учетом строящихся достигает ошеломляющих 339 ГВт, что почти вдвое больше, чем в остальном мире вместе взятом, пишет Reuters. В США, которые занимают второе место, проектная мощность таких объектов составляет всего 40 гигаватт, говорится в статье.
Почти две трети крупных ветряных и солнечных электростанций, строящихся по всему миру, находятся в Китае. Растущие мощности возобновляемых источников энергии сократили долю угля в стране до новых минимумов. Темпы роста Китая делают глобальную цель по утроению возобновляемых источников энергии к концу 2030 года "вполне достижимой" даже без увеличения гидроэнергетики, отмечается в отчете.
Стремительному росту производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Китае в последние годы способствует и поддержка со стороны правительства. Государственная политика в этой сфере направлена на превращение "зеленой" энергетики в ключевой фактор развития национальной экономики.
Масштабы развития возобновляемой энергетики в Китае впечатляют, указывает информационное агентство Interesting Engineering. В период с марта 2023 года по март 2024 года Китай произвел больше солнечной энергии, чем за предыдущие три года вместе взятые, и больше, чем все остальные мира вместе в 2023 году.
Аналитики GEM прогнозируют, что Китай находится на пути к достижению 1200 ГВт установленной ветровой и солнечной мощности к концу 2024 года, что на шесть лет раньше, чем планировалось ранее.
"Неослабевающие темпы строительства свидетельствуют о том, что Китай продолжит лидировать в области ветровой и солнечной энергии в ближайшем будущем, намного опережая остальной мир", - говорится в отчете.
В то же время аналитики предупреждают, что Китаю потребуется еще активнее использовать ВИЭ для достижения амбициозной цели по снижению выбросов углеводорода на единицу ВВП на 18 процентов.
Бум возобновляемых источников энергии в стране сталкивается с недостатком подходящей инфраструктуры, сказала Reuters аналитик GEM Айцюнь Ю. По ее словам, энергосистема Китая все еще ориентирована на уголь, и необходимо более быстрое развитие линий электропередачи.
Global Energy Monitor, неправительственная организация со штаб-квартирой в Сан-Франциско, собирает и анализирует данные об энергетических инфраструктурах, ресурсах и их использовании.
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