Рекордно количество газовых запасов в ЕС

Уровень заполнения подземных газовых резервуаров Евросоюза превысил 90,5%.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Ассоциацию европейских операторов газовой инфраструктуры (Gas Infrastructure Europe, GIE).

По информации, уровень заполненности хранилищ в странах ЕС составляет 90,54%, что на 7,93 процентных пункта выше среднего показателя на эту дату за последние пять лет.

В настоящее время общий объем газа в хранилищах составляет 99,72 миллиарда кубометров.

31 декабря 2020 года началась транспортировка азербайджанского газа в Европу по Трансадриатическому трубопроводу (TAP).

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!