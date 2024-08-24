https://news.day.az/economy/1683717.html Рекордно количество газовых запасов в ЕС
Рекордно количество газовых запасов в ЕС
Уровень заполнения подземных газовых резервуаров Евросоюза превысил 90,5%.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Ассоциацию европейских операторов газовой инфраструктуры (Gas Infrastructure Europe, GIE).
По информации, уровень заполненности хранилищ в странах ЕС составляет 90,54%, что на 7,93 процентных пункта выше среднего показателя на эту дату за последние пять лет.
В настоящее время общий объем газа в хранилищах составляет 99,72 миллиарда кубометров.
31 декабря 2020 года началась транспортировка азербайджанского газа в Европу по Трансадриатическому трубопроводу (TAP).
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