Работающий в Азербайджане PASHA Holding начал реализацию проекта "The Ritz-Carlton Residences" в Ташкенте.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам в Ташкенте генеральный директор дочерней компании ООО "PMD Projects" в Узбекистане Динчер Филиз.

По его словам, проект будет реализован с участием команды международных и азербайджанских дизайнеров.

"Мы уже видим, что PASHA Holding начинает этот проект. Строительство будет осуществляться командой, организованной Азербайджаном. Реализация высококлассных проектов люкс-отелей и резиденций в Узбекистане необходима. Потому что в этом направлении идет развитие, и мы, как PASHA Holding, хотим участвовать в этом развитии. Это большой проект и инвестиции. В настоящее время планируемые инвестиции в этот проект составляют около 200 миллионов долларов США.

Проект "The Ritz-Carlton Residences" станет одним из крупнейших в Узбекистане, его реализацию будет осуществлять PASHA Holding, работающий в Азербайджане. Мы, в свою очередь, гордимся этим", - добавил генеральный директор.

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