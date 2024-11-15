COP for Hope: COP29 станет отправной точкой для продолжения совместной работы

Источник: Агентство международной информации Trend

В рамках COP29 в Баку АМИ Trend представляет специальный проект COP for Hope. Этот проект предоставляет уникальную возможность услышать голоса мировых лидеров, руководителей стран и первопроходцев в различных сферах - политики, экономики, науки и экологии, объединённых общей целью: противостоянием климатическим вызовам нашего времени.

Сегодняшний собеседник - генеральный директор Министерства регионального сотрудничества Израиля Гилад Шадмон.

В эксклюзивном интервью Trend в кулуарах COP29 Шадмон отметил, что COP29 проходит очень хорошо, и Азербайджан организовал это мероприятие на высоком уровне.

"COP29 станет началом для продолжения совместной работы после COP. Когда мы создадим сообщества, которые объединятся после COP29, мы будем помнить этот COP как действительно важную веху, которая изменила ситуацию", - сказал он.

Шадмон считает, что COP29 - это возможность встретиться и обсудить пути преодоления общих проблем в партнерстве.

"Климатический кризис - это общая проблема. Это не только проблема Израиля, Азербайджана, Греции, Казахстана или других стран региона. Климатический кризис не знает границ, сообществ, культур", - сказал он.

Что касается приверженности Израиля успеху COP29, Шадмон отметил, что Израиль известен как стартап-страна.

"У нас много инновационных центров, и мой офис, Региональное бюро сотрудничества, инвестирует, в основном, в инновационные центры. Мы инвестируем в четыре различных инновационных центра в Израиле, которые сотрудничают и устанавливают связи с другими странами. Один из них называется C-Innovation в Эйлате. Другой - Южный инновационный центр в Димоне. И еще один - Desert Tech в Беэр-Шеве. А четвертый называется BILT. Мы приглашаем Азербайджан присоединиться к этому сотрудничеству по инновациям в Израиле, - сказал он.

Более того, Шадмон отметил, что у Израиля есть специальная образовательная программа с Азербайджаном.

"Я надеюсь, что на COP29 мы подпишем меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере образования между двумя странами. У нас есть специальная программа, которую мы планируем реализовать вместе, чтобы обучить учащихся решению проблем климата", - сказал он.

Шадмон добавил, что у Израиля достаточно знаний, опыта во многих сферах, связанных с климатом и страна хочет изучить опыт и знания Азербайджана.

"Объединяя эти знания и опыт, мы создаем хорошее будущее для всех нас", - сказал он.