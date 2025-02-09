Промышленные зоны как драйвер роста ненефтяного сектора в Азербайджане

Автор: Назрин Абдул,

Azernews

Стратегический акцент Азербайджана на развитии промышленных зон и агропарков стал краеугольным камнем его экономического роста, позиционируя эти инициативы как ключевые драйверы долгосрочного промышленного и сельскохозяйственного развития страны. Целевые инвестиции правительства в инфраструктуру в сочетании с благоприятными условиями для бизнеса превратили эти зоны в весьма привлекательные платформы как для местных, так и для международных предпринимателей. Благодаря финансируемой государством инфраструктуре, оптимизированным процессам регулирования и бизнес-модели "Plug and Play" промышленные парки и агропарки Азербайджана играют важную роль в стимулировании экономики страны.

Среди наиболее значимых и влиятельных проектов, инициированных в последние годы, создание промышленных зон, охватывающих промышленные парки и кварталы, оказалось фактором, изменившим правила игры в продолжающемся стремлении Азербайджана диверсифицировать и ускорить свой ненефтяной сектор. Возглавляемые руководством страны, эти проекты представляют собой существенные усилия по содействию инновациям, созданию рабочих мест и экономической модернизации. На сегодняшний день в Азербайджане успешно запущено восемь промышленных парков, включая Сумгаитский Химический Промышленный Парк, Балаханский, Мингячевирский, Гарадагский, Пираллахинский, Нахчыванский, Агдамский и "Экономическая Зона Долины Араз" в Джебраиле, а также пять промышленных районов в Нефтчале, Масаллы, Гаджигабуле, Сабирабаде и Шаруре. Кроме того, создание агропарков, таких как пилотные агропарки Евлаха и Сабирабада, заложило основу для более устойчивого сельскохозяйственного сектора.

Промышленные зоны: процветающий центр для инвестиций и создания рабочих мест

Промышленные зоны в Азербайджане стали плодородной почвой для предпринимателей, привлекая инвестиции и способствуя созданию новых предприятий. Эти зоны предлагают подход "Plug and Play", при котором предприятия могут начать работу с минимальным временем на настройку и сниженными затратами благодаря готовой инфраструктуре, финансируемой государством. По словам Сеймура Адыгезалова, председателя Агентства по развитию экономических зон (IZIA), промышленные парки уже добились значительных успехов, создав более 10 700 постоянных рабочих мест посредством 84 действующих предприятий. Эти компании охватывают различные секторы, включая фармацевтическое производство, производство строительных материалов и металлопродукции, способствуя диверсификации экономики Азербайджана.

В 2024 году промышленные зоны привлекли инвестиции на общую сумму 224,6 млн манатов, что привело к созданию более 2600 постоянных рабочих мест. Предприятия, ориентированные на инновационные секторы, такие как фармацевтика, мебель и электроника, укрепили производственные возможности страны, расширив экспорт Азербайджана в более чем 70 стран. В частности, Агдамский промышленный парк, являющийся маяком развития на освобожденных территориях, вмещает все больше предприятий. На данный момент 29 предприятий получили резидентство в парке, и в регион вливаются значительные инвестиции.

Промышленные зоны уже оказали экономическое влияние с общим объемом продаж в 15,4 млрд манатов с 2015 года, включая 4,9 млрд манатов экспорта. Ожидается, что более 1 млрд манатов будет инвестировано в предстоящие проекты, что создаст еще 8000 постоянных рабочих мест. Только в 2024 году промышленные зоны внесли 17,6% в сектор ненефтяной промышленности и 26% в общий экспорт Азербайджана, что подчеркивает существенную роль, которую эти зоны играют в национальной экономике.

Агропарки: преобразование сельского хозяйства и расширение возможностей трудоустройства

Параллельно с промышленными парками, агропарки в Азербайджане также продемонстрировали впечатляющий рост, сосредоточившись на модернизации сельскохозяйственного сектора. С созданием 24 агропарков по всей стране, охватывающих общую площадь 66,3 тыс. га, Азербайджан использует свой сельскохозяйственный потенциал для стимулирования внутреннего производства и экспортных возможностей. Агропарки сосредоточены на таких ключевых областях, как животноводство, земледелие и выращивание фруктов, с инвестициями, достигающими 1,1 млрд манатов, из которых 0,9 млрд манатов поступили из частного сектора.

Влияние этих агропарков очевидно: создано более 3700 постоянных рабочих мест и тысячи дополнительных сезонных рабочих мест в сельскохозяйственном секторе. В 2024 году агропарки произвели значительные объемы основных культур и скота, включая пшеницу, ячмень, кукурузу и молоко, общей стоимостью 150 млн манатов. Пилотные агропарки Евлаха и Сабирабада являются яркими примерами этой трансформации, при этом огромные площади земель отводятся под высокоэффективные методы ведения сельского хозяйства. Эти парки не только помогают удовлетворить местный спрос, но и вносят вклад в экспортные доходы страны, особенно в сельскохозяйственном секторе.

Что касается долгосрочных целей, агропарки нацелены на дальнейшее расширение производства путем внедрения современных ирригационных систем, применения передовых сельскохозяйственных технологий и диверсификации производства сельскохозяйственных культур. Например, в Евлахском агропарке зарегистрировано 34 субъекта предпринимательства, и ожидается, что будет создано более 1600 дополнительных постоянных рабочих мест. Более того, резиденты парка активно участвуют в производстве интенсивных садов, скота и птицы, что еще больше укрепляет сельскохозяйственное производство Азербайджана.

Развитие промышленных парков и агропарков в Азербайджане представляет собой комплексную стратегию по повышению экономического производства страны, диверсификации ее промышленной базы и созданию устойчивых рабочих мест. Эти инициативы не только повышают конкурентоспособность страны на мировых рынках, но и ускоряют экономическое развитие регионов, которые когда-то были менее развиты, таких как освобожденные территории.

Продолжающиеся инвестиции правительства Азербайджана в инфраструктуру в сочетании с сильной государственной поддержкой и благоприятной инвестиционной политикой обеспечат становление этих промышленных зон и агропарков важнейшими драйверами экономического роста. По мере развития этих проектов Азербайджан ожидает дальнейшего роста создания рабочих мест, расширения экспорта и общего улучшения своего экономического положения на мировой арене.

Благодаря этим усилиям Азербайджан не только обеспечивает свое экономическое будущее, но и позиционирует себя как региональный центр инноваций и развития бизнеса как в промышленном, так и в сельскохозяйственном секторах.