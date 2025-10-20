SOCAR запустила электронную версию системы «Разрешение на выполнение работ»

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) сделала очередной важный шаг в области охраны труда и здоровья, впервые в истории компании запустив электронную версию системы "Разрешение на выполнение работ".

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщает со ссылкой на SOCAR.

Отмечено, что это нововведение позволит более эффективно организовать безопасность на производственных объектах и ​​укрепить производственную дисциплину.

Отмечено, что новая электронная система "Разрешение на выполнение работ" разработана одной из ведущих международных компаний отрасли и успешно внедрена в SOCAR.

Система объединяет этапы планирования работ, оценки рисков и мониторинга процесса их выполнения на единой цифровой платформе. Это позволяет обеспечить полное соблюдение требований безопасности, эффективное использование ресурсов и оперативность принятия решений.

Система "Разрешение на выполнение работ" впервые была внедрена в электронном виде в нефтегазодобывающем управлении "Абшероннефть" производственного объединения "Азнефть" SOCAR. Проект основан на принципах контроля работ и обеспечивает скоординированное, контролируемое выполнение всех работ в рамках установленных правил.

Наряду с внедрением электронной системы "Разрешение на выполнение работ" были также обновлены механизмы изоляции энергосистем (LOTO). Это создает условия для повышения надежности персонала при выполнении работ, своевременного устранения потенциальных рисков и более безопасного управления производственными процессами.

Цифровизация системы "Разрешение на выполнение работ" является важным компонентом стратегии цифровизации SOCAR. Благодаря этой инициативе принципы прозрачности, контроля и ответственности в производстве еще больше укрепляются, а культура безопасности выводится на путь устойчивого развития.

Благодаря этому нововведению SOCAR укрепляет свои позиции в отрасли в области эксплуатационной эффективности и безопасности процессов, демонстрируя, что согласование технологического развития и ценностей безопасности является основой будущего успеха компании.