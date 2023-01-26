Китайский Новый год в Центре кулинарного искусства CÀSÀ!

В центре кулинарного искусства CÀSÀ состоялось мероприятие, посвященное празднованию Китайского Нового года, передает Day.Az.

Китайский Новый год с давних времен является главным и самым продолжительным праздником в Китае и других странах Восточной Азии.

В отличие от своего западного аналога постоянной даты начала Китайского Нового года нет, и каждый год она назначается на разное время.

Первый день праздника в Китае приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния (то есть после 21 декабря).

В григорианском календаре это, как правило, соответствует одному из дней между 21 января и 21 февраля. Празднование же обычно продолжается 15 дней.

На мероприятии гости увидели традиционное шествие дракона, национальные китайские танцы, приняли участие на мастер-классе по приготовлению китайских пельменей, каллиграфии, чайной церемонии, а так же попробовали разнообразные блюда китайской кухни и знаменитый китайский новогодний салат "Ю-шен".

Салад "Ю-шен" - китайский салат счастья, удачи и богатства.

Этот изысканный салат подаётся на празднование китайского Нового года. Каждый из ингредиентов салата имеет свое значение. Китайцы уверены, что этот салат приносит богатство, счастье и удачу.

Мероприятие было проведено в сотрудничестве с институтом "Конфуция".

Институт "Конфуция" при Азербайджанском университете языков был создан для укрепления сотрудничества между Азербайджаном и Китаем в области образования, содействия взаимопониманию и дружбе между двумя народами в целях развития преподавания китайского языка и повышения интереса к китайской культуре.

Для любителей азиасткой кухни в феврале 2023 года в Кулинарном центре CÀSÀ начнется курс "Азиатская кухня".

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