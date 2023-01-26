Китайский Новый год в Центре кулинарного искусства CÀSÀ! - ФОТО
В центре кулинарного искусства CÀSÀ состоялось мероприятие, посвященное празднованию Китайского Нового года, передает Day.Az.
Китайский Новый год с давних времен является главным и самым продолжительным праздником в Китае и других странах Восточной Азии.
В отличие от своего западного аналога постоянной даты начала Китайского Нового года нет, и каждый год она назначается на разное время.
Первый день праздника в Китае приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния (то есть после 21 декабря).
В григорианском календаре это, как правило, соответствует одному из дней между 21 января и 21 февраля. Празднование же обычно продолжается 15 дней.
На мероприятии гости увидели традиционное шествие дракона, национальные китайские танцы, приняли участие на мастер-классе по приготовлению китайских пельменей, каллиграфии, чайной церемонии, а так же попробовали разнообразные блюда китайской кухни и знаменитый китайский новогодний салат "Ю-шен".
Салад "Ю-шен" - китайский салат счастья, удачи и богатства.
Этот изысканный салат подаётся на празднование китайского Нового года. Каждый из ингредиентов салата имеет свое значение. Китайцы уверены, что этот салат приносит богатство, счастье и удачу.
Мероприятие было проведено в сотрудничестве с институтом "Конфуция".
Институт "Конфуция" при Азербайджанском университете языков был создан для укрепления сотрудничества между Азербайджаном и Китаем в области образования, содействия взаимопониманию и дружбе между двумя народами в целях развития преподавания китайского языка и повышения интереса к китайской культуре.
Для любителей азиасткой кухни в феврале 2023 года в Кулинарном центре CÀSÀ начнется курс "Азиатская кухня".
Более подробную информацию о курсе вы можете получить по номеру: 0502507632
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