Пибимпаб - что это такое и почему по нему сходит с ума весь мир?

Для корейской кухни это блюдо не загадка, а традиция, которая передается из поколения в поколение. Дословный перевод означает - "смесь из риса и других продуктов". Получается оригинальная кулинарная композиция, где властвуют вкус и цвет, передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.

Что входит в состав блюда?

Пибимпаб вполне можно приготовить на своей кухне. Блюдо простое в приготовлении, хотя считается многосоставным. В его состав входят рис, овощи, яйца и мясо. Овощи, используемые для пибимпаба, разнообразны - огурцы, цукини, дайкон, шпинат, ростки соевых бобов, папоротник, листья салата. Остальные ингредиенты, включая морепродукты, тофу, грибы, соевые бобы, перец чили и другие зависят исключительно от ваших пристрастий и кошелька.

Классический пибимпаб

В Южной Корее в самый распространенный рецепт (стандартный) входят вареная говядина, обжаренные грибы шиитаке, шпинат и кабачки. Они красивым веером выкладываются на теплый белый рис и приправляются перцем чили и пастой из ферментированных соевых бобов. Сверху добавляют сырое или жареное яйцо. Традиционное корейское блюдо можно подавать как горячим, так и холодным.

Все варианты блюда имеют свои продукты-символы. Красный перец чили символизирует сердце, зеленые овощи - печень, желтый яичный желток - желудок, грибы - почки, а белый рис - легкие. Рис украшают овощами, располагая их по цветовому признаку. Все ингредиенты перемешиваются непосредственно перед принятием пищи. Блюдо может быть подано как в холодном, так и горячем виде. Вариантов приготовления пибимпаба множество, внесите и свою изюминку в его приготовление.

Разновидности блюда

Пибимпаб имеет массу разновидностей и отличается лишь по составу овощной смеси (намуль), которая зависит от времени года и провинции. Один из самых известных вариантов пибимпаба - чонджу Пибимпап - содержит очень много овощей. Как говорят, это блюдо подавалось даже на королевский стол.

Тольсот Пибимпаб

Подается в очень горячем каменном глубоком блюде (горшочке), в котором сырое яйцо зажаривается в процессе смешивания благодаря соприкосновению со стенками горшочка. До того, как положить рис в горшочек, дно предварительно покрывается слоем кунжутного масла.

Хведоппап

Подают с сырой рыбой: тунцом, лососем и др. Очень популярен на корейских побережьях.

Пибимпаб уже много лет входит во все рейтинги "10 лучших блюд традиционной корейской кухни". Во многих странах оценили оригинальный вкус этого блюда. Вы тоже можете приготовить пибимпаб, поможет в этом пошаговый рецепт.

Ингредиенты:

800 г готового вареного среднезерного риса

250-300 г говяжьей вырезки

2 моркови среднего размера

400 г ростков сои или золотистой фасоли

400 г шпината

4 желтка свежих яиц

4 листа салата - латука

светлое кунжутное или обычное растительное масло

0,5 стакана сырых семян кунжута

Для приправы:

4 ст. л. пасты чили

2 ст. л. рисового уксуса

2 ст. л. кунжутного масла

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1 Кунжутные семена насыпьте на сухую сковородку без масла, поставьте на средний огонь и обжарьте, помешивая, до золотистого цвета и появления запаха, 2 мин. Снимите с огня.

Шаг 2 Очистите морковь и нашинкуйте тонкой длинной соломкой. Разогрейте в сковороде немного масла, положите морковь, посолите, обжаривайте на среднем огне 2 мин. Переложите на тарелку, посыпьте небольшим количеством кунжута.

Шаг 3 Листья шпината опустите в кастрюлю со слабо кипящей водой на 1 мин. Затем откиньте на дуршлаг, промойте ледяной водой, отожмите. Заправьте кунжутным маслом, солью и парой ложек семян кунжута. Точно также, как шпинат, подготовьте ростки сои или фасоли.

Шаг 4 Мясо нарежьте тончайшими полосками и очень быстро обжарьте, помешивая, в чистой сковороде в раскаленном масле, 1,5-2 мин. Посолите.

Шаг 5 Смажьте жаропрочные формы или большую толстодонную сковороду маслом, выложите рис и поставьте на сильный огонь. Разложите сверху секторами подготовленные продукты. В центр выложите лист латука, на него - аккуратно сырой желток.