Как приготовить самую полезную кашу: этому рецепту более 700 лет

Рецепт самой древней каши мира сохранился со времен средневековья. Day.Az со ссылкой на Гастрономъ разбирается, почему сегодня эксперты считают ее наиболее полезной, и как приготовить это необыкновенное блюдо.

Хотите приготовить на завтрак блюдо, которое считается самым полезным завтраком в истории? Приоткрываем секрет древности - это каша называется "фрументи". В средневековые времена она была основным продуктом питания и ценилась за необыкновенный вкус и пользу, пишет E Times.

Точное происхождение фрументи неясно, но считается, что это блюдо было основным продуктом питания в древних цивилизациях греков и римлян. Впервые о фрументи стало известно примерно в 1381 году. Эту кашу готовили в средневековой Европе для больших застолий, особенно популярна она была во время рождественских праздников.

Веками готовили фрументи по старейшему в мире рецепту из злаков: пшеницы, ячменя или ржи. Злаки варили на молоке или воде с добавлением оригинальных специй.

Однако современный рецепт каши позволяет заметно больше вариаций. Вы можете выбрать пикантный вариант этого блюда с мясным бульоном, пшеничным булгуром, яичными желтками и миндальным молоком. Или добавить в кашу ягоды и орехи.

В средние века кашу приправляли такими специями, как корица, шафран, мускатный орех или гвоздика, подслащивали медом и считали это блюда самым полезным.

Ценители традиционной еды стараются придерживаться изначального рецепта фрументи, который передавался из поколения в поколение. В него обязательно входят пшеница, ячмень или рожь, молоко или сливки, корица, изюм, соль и сахар. По поводу того, стоит ли добавлять в блюдо мускатный орех, мнения экспертов расходятся.

Делимся пошаговым рецептом "золотой" каши средневековья, по которому приготовить фрументи не составит никакого труда.

ИНГРЕДИЕНТЫ

1 стакан пшеничной крупы

150 мл сливок жирностью 30-38%

4 желтка крупных яиц С0 или СВ

0,3 ч. л. шафрановых нитей

соль

корица для подачи

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1

Замочите шафран в белом вине или в воде примерно на 15-20 мин.

Шаг 2

В кастрюле доведите до кипения 2 стакана воды, посолите, всыпьте крупу и готовьте, помешивая, пока не закипит. Закройте крышкой и варите на слабом огне, пока вся вода не впитается.

Шаг 3

Тем временем перемешайте сливки с желтками и щепоткой соли до однородности. При желании процедите, чтобы избавиться от белковых "нитей".

Шаг 4

Влейте в крупу вино/воду с шафраном и желтки со сливками. Энергично перемешайте, чтобы цвет распределился равномерно. Выключите огонь, укройте кастрюлю полотенцем и дайте немного настояться, 10 мин. Подавайте кашу горячей, присыпав корицей.