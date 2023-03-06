Эти продукты наиболее полезны для зрения

- Найти в магазинах их не так и сложно

Анастасия Ефимова, диетолог, в интервью агентству "Прайм" назвала самые полезные для зрения продукты. Среди них морковь, перец сладкий, а также абрикосы. И это далеко не все.

По словам Ефимовой, цинк, витамины-антиоксиданты, минералы А, С, Е и омега-3 жирные кислоты способны снизить риск развития катаракты и возрастной макулярной дегенерации глаз. Важно получать все это из пищи, а не в виде разнообразных БАДов.

Так, богатые витамином А продукты она назвала морковь, перец болгарский, абрикосы, шпинат, дыни, манго и сладкий картофель. Также следует обратить внимание на продукты, содержащие лютеин, зеаксантин. Ими богаты, например, брокколи и другие виды капусты, кукуруза, апельсины, яйца, нектарины и шпинат.

Цинк в свою очередь можно получить из красного мяса, птицы, устриц, обогащенных круп, фасоли, нута и орехов.

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