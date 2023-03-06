Чем булгур полезен для организма при похудении

Диетолог: булгур полезен при похудении высоким уровнем клетчатки, которая забирает избыток сахара и жира из другой еды. Врач-диетолог Елена Соломатина объяснила, почему при похудении рис и картофель, так популярные в российской кулинарной культуре, всё же лучше заменить на булгур.

Булгур - крупа из проваренной и высушенной пшеницы. Основа крупы - клетчатка, полезная для микробиома кишечника. Кроме того, клетчатка не даёт всасываться сахарам и забирает на себя излишки сахара и жира из другой еды. Булгур благотворно влияет на нервную, эндокринную, иммунную и сердечно-сосудистую системы. По словам специалиста, эта крупа поможет стать здоровее. Булгур снижает уровень хронического воспаления в организме, способного спровоцировать сахарный диабет, деменцию, аутоиммунные заболевания и рак.

В этой крупе меньше крахмала, к тому же в составе булгура присутствуют отруби, не позволяющие быстро всасываться крахмалу, за счёт чего нет резкого скачка глюкозы в крови.

Булгур по составу похож на бурый рис. Диетолог отметила, что на такой вид риса лучше заменить картофель.

Также в булгуре содержится десять процентов белка. Это достаточно высокий показатель для крупы. В нем много микро- и макроэлементов, таких как калий, магний, а также витамины группы B. Более того, там есть бета-каротин. Булгур не повышает уровень глюкозы в крови.

Источник