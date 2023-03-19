Названы продукты, снижающие риск переломов у пожилых

Доктор медицинских наук Маргарита Королева заявила, что в пожилом возрасте снизить риск переломов помогут продукты, содержащие кальций и магний. В разговоре с изданием Москва 24 диетолог уточнила, что таких микроэлементов особенно много в зелени, белокочанной капусте, куриных яйцах и бобовых, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам эксперта, кальций и магний можно получить из петрушки, кресс-салата, базилика, орехов и бобовых.

Кальцием, в свою очередь, богата белокочанная капуста, куриные яйца, а также сыр.

Королева добавила, что пожилым важно включать в свое меню рыбу северных морей, являющуюся источником витамина D3. Это регулирует фосфорно-кальциево-магниевый обмен в костной ткани, пояснила специалист.