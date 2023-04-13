Как приготовить аджили-езме

Day.Az представляет рецепт аджили-эзме от шеф повара ресторана "Анадолу".

Ингредиенты на 6 порций

Помидоры 450 г

Красный сладкий перец 200 г

Молотый черный перец 150 г

Лук 80 г

Петрушка 40 г

Красный перец чили 8 г

Тимьян 2 г

Сладкая перечная паста40 г

Оливковое масло 30 мл

Соль 10 г

Соус наршараб по вкусу

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Помыть и высушить все овощи. Нарезать острым ножом помидоры маленькими кубиками. Мелко нарезать лук, перец и петрушку. Поместить все нарезанные ингредиенты в миску. Добавить оливковое масло, перечную пасту, соль и специи, тщательно перемешать. При подаче при желании можно добавить несколько капель соуса наршараб.

Приятного аппетита!