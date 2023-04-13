https://news.day.az/gurmaniya/1555137.html Как приготовить аджили-езме - РЕЦЕПТ от "Анадолу"
Как приготовить аджили-езме - РЕЦЕПТ от "Анадолу"
Day.Az представляет рецепт аджили-эзме от шеф повара ресторана "Анадолу".
Ингредиенты на 6 порций
Помидоры 450 г
Красный сладкий перец 200 г
Молотый черный перец 150 г
Лук 80 г
Петрушка 40 г
Красный перец чили 8 г
Тимьян 2 г
Сладкая перечная паста40 г
Оливковое масло 30 мл
Соль 10 г
Соус наршараб по вкусу
ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Помыть и высушить все овощи. Нарезать острым ножом помидоры маленькими кубиками. Мелко нарезать лук, перец и петрушку. Поместить все нарезанные ингредиенты в миску. Добавить оливковое масло, перечную пасту, соль и специи, тщательно перемешать. При подаче при желании можно добавить несколько капель соуса наршараб.
Приятного аппетита!
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