Ода кабачкам: Часть I

Day.Az представляет статью кулинарного эксперта, автора и руководителя проекта DIYAR.AZ "Гастрономическая карта Азербайджана", вице-президента международной федерации ресторанного спорта WFRS Нигяр Амирбековой.

Кабачок (кабак, "тыква", из тюркских языков) - кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная. Некоторые сорта кабачков в благоприятных условиях за 45-50 дней после посева семян уже вырастают до таких размеров , что их можно собирать. Впервые кушать сами кабачки начали итальянцы. До этого в пищу употреблялись только их цветы и семена. И не удивительно, так как "Bel Paese" ( "Красивое место" второе название Италии) является законодательницей моды в целом. Все кабачки в Италии - цуккини. Потому, что Zucchini с итальянского переводится как кабачок.

Эти овощи гипоаллергенны. Ни у кого еще не было зафиксировано аллергии на кабачки. Не смотря на то, что кислым вкусом они не отличаются, в них содержится очень много витамина С. Кабачки продукт диетический. В зависимости от сорта и степени зрелости в 100 граммах их мякоти содержится в среднем 24-26 ккал. Если случайно повредить верхний слой кожицы кабачка, он стремительно испортиться. Даже хранение в холодильнике не поможет. В Европу кабачки были завезены в XVI веке вместе с табаком, помидорами, какао и прочими вкусностями. При этом они служили декоративными растениями, и никому даже в голову не приходило их есть. Эти овощи из-за низкой калорийности входят в состав сотен разнообразных диет. Самый крупный кабачок когда либо выращенный, весил 61 килограмм. Установлен этот рекорд был в 1998 году. Мякоть кабачков великолепно питает и увлажняет кожу, поэтому из нее часто делают маски для лица. Впервые кабачки появились на территории Мексики. Но местные индейцы ели только их семена, а не сами овощи. Некоторые сорта кабачков употребляются в пищу прямо в сыром виде - их добавляют в разнообразные салаты. Если регулярно в свой рацион включать кабачки, то ранняя седина вам не грозит.

Вот, пожалуй, самые интересные факты о кабачках.

Сажаю их у себя в огороде уже второй год. Урожай быстрый и обильный, на столько, что не успеваю готовить, обрабатывать и заготавливать и ящиками дарю друзьям - любителям этих плодов. Заметила, что вкус кабачков с моих грядок существенно отличается от тех, которые продают на рынке и в магазинах. Мои совсем не водянистые даже, если вырастают до 3-4 кг одна штука. Плотные, без жижи внутри и с плотной ароматной текстурой. Те, что на продаже кажутся уже даже бракованными после того, как узнала истинный вкус этого продукта.

Чего я только из них не готовила. Сколько езжу, и всегда привожу по несколько новых интересных и вкусных рецептов. Рассказывать и описывать в одной статье очень долго, поэтому поделю их на части, назову "Одой кабачкам" и буду делиться с вами постепенно.

Сегодня расскажу о любимой всеми кабачковой икре. Блюдо простое, знакомое многим, полезное и вкусное особенно с горячим хлебом итальянской чеабатой или французским багетом. Икру можно и заготавливать на зиму, но для этого нужно использовать пастеризованные банки (банки и крышки для консервации обрабатывайте по желанию, кто как привык в духовке, на пару или в кипятке). Процесс тушения икры увеличивается всего на 20 минут. Я не делаю заготовок на зиму, готовлю пока есть урожай, никаких пастеризаций и закаток и процесс занимает всего 40 минут. Такая икра хранится в холодильнике с откидной крышкой около 5-6 дней.

Рецепт:

1 кг кабачков

250-300 г спелых и сочных помидоров

300 г красного болгарского перца

200 г молодой моркови

150 г лука

3 зубчика чеснока

1-1.5 ст.л сахара

2 ч.л. соли

1/3 ч.л. Лимонной кислоты

Оливковое масло

Черный молотый перец

Кабачки очистить от кожуры, помидоры так же очистить от кожицы (положить на 2 минуты в кипящую воду затем сразу в холодную. Тогда кожица очищается быстро, с перцев снять кожу (запечь в духовке или обжечь прямо на открытом огне газовой горелки и положить в полиэтиленовый пакет. Тогда перцы легко очищаются).

Все нарезать кубиками одинакового размера и по очереди обжарить в растительном масле на сковороде до полуготовности и собирать в чугунные кастрюли с толстым дном. Лук и чеснок можно обжарить вместе. Закрыть кастрюлю крышкой и тушить 40 минут на умеренном огне. Если вы готовите икру как заготовку на зиму, то тушить нужно 1 час. Перемешать все и взбить погружным блендером. Потушить еще минут 5, приправить не достающими по вашему вкусу специями и собрать в банки. Если икра для заготовок на зиму, то банки и крышки нужны пастеризованные!

Икра получается красивая и очень вкусная. Приятного вам аппетита.

В заключении, я хочу рассказать вам о своем новом верном и надежном друге. Его зовут Braun (MQ9). Это комбайн - мультипроцессор. И я его очень люблю. Можно сказать, что это любовь с первого взгляда. Он невероятно упрощает мою жизнь на кухне и ускоряет все процессы заготовки, обработки, подачи продуктов и блюд. Мой верный друг один выполняет множество функций. И именно в данной модели есть функция - нарезка кубиками и я ее обожаю. Она такая же крутая как профессиональный процессор Robotcoupe! Но цена доступная так как комбайн бытовой. Он справился с нарезкой всех овощей за считанные минуты. Браво. Кроме того, в конце процесса головки я воспользовалась его же насадкой - погружной блендер. Великолепно - четко и быстро. В данном комбайне есть отдельный измельчитель и используется он с тем же процессором - ручкой. Шинкую там и орехи и хлеб для панировки, зелень, чеснок, лук для фарша, взбиваю соусы, заложив сразу все компоненты. Это очень круто и удобно. Конструктор этой машины - великий инженер и гений кажется очень любит готовить.