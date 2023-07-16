Бразильский Burger King продает бургеры с розовым соусом

Сеть ресторанов быстрого питания Burger King запустила тематические блюда по мотивам фильма "Барби" в Бразилии. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет Business Upturn.

Розовый бургер с розовым соусом, картофель Кена и коктейль Барби входят в состав комбо в Burger King под названием Barbie. Розовый бургер - это хлеб бриошь с ломтиком сыра чеддер, говядина, нарезанный кубиками бекон и розовый соус со вкусом копченостей.

Комбо будет в продаже с 12 июля по цене от $36,9, а молочный коктейль можно будет приобрести за $21,9.

Ранее Burger King делал коллаборации с сериалом "Очень странные дела" и фильмом "Человек-паук: Паутина вселенных".

Мировая премьера фильма "Барби" запланирована на 19 июля 2023 года. По сюжету главную героиню (Марго Робби) выгоняют из Барбиленда за несоответствие стандартам красоты. Теперь ей и Кену (Райан Гослинг) предстоит переехать в реальный мир и адаптироваться ко всем возникающим сложностям.