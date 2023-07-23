Новый мировой рекорд по приготовлению блинов установили в Канаде

На ежегодном 10-дневном фестивале в Калгари провинции Альберта, Канада, испекли и раздали посетителям более 17 000 блинов за восемь часов, тем самым установив новый мировой рекорд Гиннеса, передает Day.Az со ссылкой на Kedem.ru.

Присутствующий судья рекордов Гиннеса Бриттани Данн наблюдала за процессом. Несмотря на дисквалификацию 15 блинов по разным причинам, все же удалось побить предыдущий рекорд в 14 208 штук. После официального подсчета к концу восьмичасового периода было приготовлено и подано 17 182 блина.