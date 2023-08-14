Стоимость кофе в мире рухнула

Фьючерсные контракты на кофе арабика на бирже ICE в понедельник опустились до $1,52 за фунт.

Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют данные Tradingeconomics.

Рост предложения на фоне хорошего урожая оказывает давление на мировые цены. Кофе арабика подешевел до минимума с 13 января 2023 года.

Снижение цен связано с ожиданиями обильного урожая кофе в Бразилии, которая является крупнейшим мировым производителем. По данным экспортеров Cooxupe, в стране уже собрано 74,9% урожая против 71,7% на аналогичную дату в 2022 году.

Оптимистичный прогноз по Бразилии на текущий сезон дал и Минсельхоз США. По его оценкам, в 2023-2024 годах производство кофе в Бразилии вырастет на 14,5% - до 67,9 млн мешков, уточняет Интерфакс.