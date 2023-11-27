Вся правда о разгрузочных днях

Диетологи обычно считают разгрузочными днями периоды, во время которых человек употребляет меньшее количество калорий (как правило, в пределах 1500 ккал) и исключает из рациона некоторые продукты (сладкое, фастфуд, жиры, соль), а не полный отказ от еды.

Как передает Day.Az, об этом Gazeta.Ru рассказала врач-гастроэнтеролог, эксперт Лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух.

"Чаще всего разгрузочные дни себе назначают те, кто хочет сбросить лишний вес. В некоторых случаях это действительно помогает. Ряд исследований показал, что режим питания, при котором "голодные" дни чередуются с обычными, несколько эффективнее, чем ежедневное незначительное снижение количества потребляемых калорий. Но также есть исследования, которые не выявили существенной разницы между этими методами", - отметила Кашух.

По словам врача, разгрузочные дни, которые человек прописывает себе сам, - не самый удачный способ похудеть.

"Во-первых, при этом сложно соблюдать баланс калорий. Человеку кажется, что за счет разгрузочных дней он сможет "поправить" результаты переедания, поэтому часто складывается ситуация, когда в одни дни человек значительно перебирает калории, неограниченно употребляет фастфуд и сладкое, а в другие - довольствуется яблоками и кефиром. Во-вторых, переносить голод сложно и психологически, и физиологически, во время разгрузочных дней у многих падает работоспособность, снижается внимание, ухудшается настроение. В-третьих, несбалансированное питание и монодиеты могут вызвать расстройство ЖКТ и привести к дефициту витаминов и минералов", - предупредила медик.

Часто эффективность этого способа переоценивают, так как сразу после разгрузочного дня вес действительно немного снижается. Но происходит это за счет выведения лишней жидкости, а не за счет избавления от жира.

"Разгрузочные дни были очень модными во времена наших мам и бабушек, но сейчас большинство специалистов не считают этот способ снижения веса разумным. Чтобы поддерживать вес в норме и нормально себя чувствовать, необходимо выстроить здоровый рацион, в котором сбалансированы калории, белки, жиры и углеводы, а также не забывать про регулярную физнагрузку. Это наиболее подходящий метод для большинства людей", - рассказала она.

Разгрузочные дни можно проводить только по рекомендации врача-диетолога и под его контролем, отметила Кашух.

"Попытки следовать рекомендациям из интернета или собственным ощущениям могут привести к проблемам со здоровьем. Разгрузочные дни нельзя проводить беременным и кормящим женщинам, людям с сахарным диабетом и заболеваниями органов пищеварения, во время любого недомогания и обострения хронических заболеваний. И конечно, надо помнить, что разгрузочные дни - это только один из способов снизить количество потребляемых калорий. Не надо верить мифам о том, что таким образом "мы избавляемся от шлаков и токсинов". Здоровый организм не надо чистить - он прекрасно справляется с этим самостоятельно. А если развиваются болезни обмена веществ, то нужно обращаться к врачу, а не садиться на диеты", - резюмировал врач.

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