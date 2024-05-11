Девушка каждый день пила чай с молоком и едва не лишилась почек

Жительница Вьетнама регулярно пила сладкий чай с молоком и едва не лишилась почек. Как передает Day.Az, об этом сообщает The Thaiger.

28-летняя девушка из города Хошимин со старших классов каждый день пила по два-три стакана чая с молоком и тапиокой, который продавался на улицах. Вьетнамка часто пропускала обед или ужин и заменяла их любимым сладким напитком.

Год назад у девушки внезапно появились отеки и началась одышка, она испугалась и обратилась к врачу. Медики сразу предположили, что у пациентки проблемы с почками. Ей провели обследования и диагностировали хроническую почечную недостаточность последней стадии, сопровождающуюся высоким кровяным давлением и анемией.

Вьетнамке потребовалось срочное лечение. Девушка прошла трехмесячный диализ, однако врачи не выявили значительных улучшений в работе ее почек. Вероятным фактором, способствовавшим развитию почечной недостаточности, медики назвали регулярное употребление сладкого чая с молоком.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!