Салат из моркови и свеклы - этот простое, но невероятно полезное блюдо, кототорое точно покорит ваши сердца наступившей весной, передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома.

Для приготовления этого витаминного лакомства понадобятся доступные зимние овощи. Это одна крупная свекла, две средние моркови, горсть грецких орехов, немного чеснока, оливковое масло и лимонный сок по вкусу.

Свеклу и морковь необходимо отварить до готовности, остудить и натереть на крупной терке.

Грецкие орехи слегка поджарить на сухой сковороде и крупно порубить. Чеснок пропустить через пресс или мелко нарезать. Смешать все ингредиенты в глубокой миске, заправить оливковым маслом и лимонным соком.

Этот салат - идеальный вариант для тех, кто следит за здоровьем и хочет добавить красок в рацион. Он богат витаминами, клетчаткой и антиоксидантами, которые помогут укрепить иммунитет и поднять настроение весной. Во время Великого поста такой салат разрешен.