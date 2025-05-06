Любите вино? Врач назвал неожиданный риск для организма

Бесконтрольное употребление вина может привести к таким неочевидным проблемам, как разрушение костной ткани, мигрень, мочекаменная болезнь, интоксикация металлами и диабет, предупредил хирург Александр Умнов. Об этих и других проблемах он рассказал в беседе с "Лентой.ру", передает Day.Az.

Врач рассказал, что чрезмерное употребление вина оказывает разрушительное воздействие на костные ткани, из-за чего у пьющего человека увеличивается частота переломов. Еще одна важная проблема - частые головные боли как от похмелья из-за мочегонного свойства вина, однако это не самая большая проблема, пояснил хирург.

"Ткани головного мозга под воздействием вина начинают отмирать. В комплексе с никотином вино провоцирует кислородное голодание клеток и их еще более быструю гибель. У алкоголиков формируются отеки и рубцы на коре головного мозга и качество его работы существенно ухудшается", - рассказал доктор.

Умнов добавил, что при злоупотреблении напитком почки вынуждены работать с повышенной интенсивностью, что провоцирует пиелонефрит и камни в почках. Кроме того, красное вино содержит высокий уровень токсичных металлов по сравнению с другими напитками в образце, заключил эксперт.