Чем полезно и опасно малиновое варенье?

Малиновое варенье действительно содержит антиоксиданты, полезные для сердца и иммунитета, но из-за высокого содержания сахара его регулярное употребление повышает риск кариеса, сообщила РИАМО врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух.

"В состав малины входят антиоксиданты - вещества, которые защищают клетки от повреждения свободными радикалами. Они помогают укрепить иммунитет и снижают риск развития некоторых заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых", - сказала Кашух.

Она предупредила, что из-за большого количества сахара малиновое варенье повышает риск развития кариеса, может вызвать быстрый подъем сахара в крови, а в перспективе - привести к набору веса при регулярном употреблении этого лакомства.

"В целом варенье из малины - это не чудодейственное средство, способное помочь при серьезных заболеваниях. Если возникли неприятные симптомы, нужно обратиться к специалисту, а не искать "волшебные пилюли"", - подчеркнула врач.