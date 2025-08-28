Ученые раскрыли необычный факт о баклажанах и перцах

Плоды баклажана, болгарского перца, а также помидора и банана классифицируются как ягоды, если брать точку зрения ботаники.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявила руководитель лаборатории возрастной нутрициологии Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Екатерина Пырьева.

По словам специалиста, по ботанической классификации и согласно ей, ягода представляет собой плод, который завязывается из одного цветка с сочной мякотью и множеством семян внутри.

"Это и помидоры, и бананы, и баклажаны, и перец - это все ягоды по структуре самого плода", - сказала она.

Эксперт также отметила, что потребителей интересует пищевая ценность продуктов, а не ботаническая классификация.