Назван самый популярный напиток у зумеров

Бабл-дринк стал самым популярным напитком у зумеров. Об этом "Газете.Ru" рассказала сеть кофеен "Здрасте", передает Day.Az.

"Продажи бабл-дринка показали кратный рост: в 2024 году было заказано около 77 тыс. порций, а за девять месяцев 2025 года показатель достиг уже 213 тыс. заказов. Общий результат за три года превысил 290 тыс. порций", - заявили аналитики.

Главная особенность бабл-дринка - сочетание напитка и десерта в одном формате.

"Бабл-дринк стал продуктом поколения Z: яркий, необычный и созданный для самовыражения. Его отличительная черта заключается в текстуре и сочетании вкусов: жевательные шарики с разными начинками и контраст температур создают совершенно новое ощущение. Такой напиток можно не только выпить, но и съесть. Для зумеров он играет ту же роль, что для старших поколений кофе - через выбор напитка можно подчеркнуть свою идентичность", - объяснил генеральный директор сети кофеен Гнел Амирян.