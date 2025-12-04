Чем полезен южноамериканский напиток Йерба Мате

Набирает популярность напиток Йерба Мате - это южноамериканский чай, содержащий матеин, который действует мягко и может давать энергию до 10 часов без резких скачков давления. Чайный эксперт Анна Антизерская рассказала о том, как напиток действует на организм и о его свойствах, передает Day.Az со ссылкой на ВМ.

- Я не возьмусь сказать, что Йерба Мате чем-то прям радикально полезнее любого другого чая, но полезные свойства - антиоксидант и бодрящие у него точно есть. Улучшает обмен веществ. Холестерин снижает. В общем, все, что обычно приписывают чаям - в Йерба Мате это есть. Тут, наверное, важно понимать, что это не совсем чай. Чаем мы называем одно конкретное растение - камелия синенсис. Все, что мы пьем: черные, зеленые чаи и так далее. Йерба Мате - отдельное, другое растение. Оно растет не в Китае, оно растет в Аргентине, в Бразилии. Есть разные стили его обработки: копченый, более копченый, да, там с более дымным вкусом, обжаренный. Есть всякие органические - совсем без химикатов. Его из такой красивой "тыковки" пьют - калабас она называется. Единственное, с чем нужно быть аккуратным - это точно так же как любой кофейно-содержающий напиток - много его нельзя, - отметила Антизерская в беседе с "Авторадио".

При этом, несмотря на растущую популярность Йерба Мате, многие россияне по-прежнему остаются верны старым предпочтениям. Согласно исследованию, почти половина жителей страны ежедневно выпивает несколько чашек кофе, а отказаться от него полностью смогли лишь 12 процентов опрошенных.