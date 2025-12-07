Эти два фрукта опасно есть вместе

Сочетание граната и банана может быть опасно для пищеварения, а в некоторых случаях даже угрожать жизни из-за кишечной непроходимости. Origo, со ссылкой на опрошенных врачей-диетологов, отмечает, что гранаты волокнистые и трудно перевариваются, а бананы содержат много пектина, который связывает воду, передает Day.Az со ссылкой на ВМ.

Диетологи поясняют, что пектин вызывает разбухание зерен граната в кишечнике, из-за чего они собираются в плотную массу, которую трудно перемещать по пищеварительному тракту. Такая масса может пересохнуть и вызвать закупорку кишечника.

Особенно опасно это сочетание для маленьких детей и пожилых людей, которые часто забывают пить достаточное количество воды, что замедляет процесс пищеварения. Специалисты подчеркивают, что это увеличивает риск проблем с кишечником.

Кроме того, врачи предупреждают о других продуктах, способных вызвать подобный эффект. Например, яблоки, мюсли, семена чиа или груши с высоким содержанием клетчатки не стоит совмещать с фруктами и ягодами, богатыми пектином, такими как айва, смородина, сливы, ежевика, крыжовник и абрикосы, передает издание.