Диетолог объяснила, как температура еды влияет на кишечник

В интернете появилась новость о том, что температура потребляемой пищи и напитков может напрямую влиять на наше психическое состояние. Говорится, что любители холодных перекусов и напитков больше подвержены депрессиям и тревожным расстройствам, в то время как поклонники теплой пищи находятся в более гармоничном состоянии.



Диетолог, нутрициолог, иммунолог, кандидат биологических наук, руководитель проекта "Лаборатория здоровья" Александра Гуськова в беседе с "Радио 1" заявила, что температура влияет на кишечник, однако как она связана с психикой - вопрос.

"Не знаю, как это связали с психикой, но с точки зрения воздействия на кишечник, тёплая еда лучше реагирует, открываются сфинктеры, нет спазмов", - прокомментировала диетолог.

По ее словам, сильно горячая пища тоже раздражает кишечник, однако информация о прямой связи между температурой еды и развитием тревожных или депрессивных состояний у диетолога вызвала сомнения. Для хорошего пищеварения эксперты все же советуют отдавать предпочтение теплым блюдам, избегая при этом и крайне высоких температур.