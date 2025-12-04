Назван продукт для борьбы с тягой к сладкому

Ученые из медицинского центра Университета Вандербильта установили, что ежедневная порция орехов между приемами пищи снижает тягу к сладкому и улучшает качество рациона у молодых взрослых с риском метаболического синдрома.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты работы опубликованы в журнале Nutrients.

В исследовании участвовали 84 человека 22-36 лет с избыточным весом и хотя бы одним фактором риска метаболического синдрома - состояния, при котором сочетаются повышенное давление, избыток жира на животе, нарушения липидного профиля или чувствительности к инсулину.

На 16 недель участников случайным образом распределили на две группы. Первую группу проинструктировали перекусывать древесными орехами (миндалем, грецкими, фисташками, пеканом, кешью и др.), в то время как вторая потребляла привычные углеводные снеки вроде печенья, крекеров и батончиков. Калорийность перекусов была одинаковой.

У людей из "ореховой" группы заметно сократилось число эпизодов острой тяги к сладкому и фастфуду. Такие изменения совпали со снижением частоты употребления сладостей и соленых снеков, а также с увеличением доли белковых продуктов в рационе. В контрольной группе, где участники перекусывали углеводными продуктами, видимых изменений в пищевых пристрастиях не произошло, а потребление фруктов, наоборот, стало ниже.

Авторы отмечают, что даже небольшая корректировка рациона в виде орехового перекуса может помочь людям с ранними признаками метаболического риска улучшить пищевое поведение и сократить потребление высококалорийной пищи "ради удовольствия".