Кому опасно есть хурму?

Хурма может быть опасна при заболеваниях ЖКТ, диабете или склонности к запорам, заявила "Газете.Ru" врач-нутрициолог Екатерина Гузман. По ее словам, всему виной танины и высокое содержание сахара, передает Day.A.

"Незрелая хурма содержит много танинов (особенно вяжущие сорта, такие как "королек"), которые могут вызывать запоры, особенно у людей с уже имеющимися проблемами с моторикой кишечника. Чтобы избежать этого, выбирайте спелую хурму или замораживайте ее, чтобы снизить содержание танинов. При чрезмерном употреблении на фоне сниженной моторики желудка (например, после операций на желудке, при диабетической гастропатии) возможно формирование фитобезоаров - плотных комков из непереваренных волокон. Фитобезоары могут вызывать боли в животе, тошноту, рвоту и даже кишечную непроходимость. Людям с риском образования безоаров рекомендуется употреблять хурму в умеренных количествах и после еды", - сказала Гузман.

Она также рекомендовала не переедать хурмой людей с сахарным диабетом, так как фрукт содержит много сахара - примерно 16 г на 100 г продукта.

"Фрукт достаточно сладкий, поэтому людям с сахарным диабетом или нарушенной толерантностью к глюкозе стоит ограничивать количество и учитывать в составе рациона. Важно контролировать уровень сахара в крови после употребления хурмы и консультироваться с врачом. Аллергия на хурму встречается редко, но возможна, особенно у людей с аллергией на другие фрукты или ягоды", - добавила Гузман.