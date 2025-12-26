Развеян популярный миф о вреде жирных молочных продуктов

Употребление жирных сыров и сливок в среднем возрасте и пожилом может быть связано с более низким риском деменции, следует из крупного шведского исследования. Однако авторы подчеркнули, что речь не идет о прямом защитном эффекте продуктов - результаты требуют аккуратной интерпретации и не отменяют принципов сбалансированного питания.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал The Conversation.

Исследование охватило 27,7 тыс. человек, за которыми наблюдали в течение 25 лет. За это время деменция была диагностирована у 3,2 тыс. участников. Анализ показал, что у людей без генетической предрасположенности к болезни Альцгеймера потребление более 50 г жирного сыра в день ассоциировалось со снижением риска заболевания на 13-17%. Похожие связи выявлены и для сливок: употребление более 20 г жирных сливок в день было связано со снижением общего риска деменции на 16-24%.

При этом у носителей генетических факторов риска таких закономерностей не обнаружили. Также исследование не выявило связи между когнитивным здоровьем и потреблением молока - независимо от жирности, а также нежирных сливок и ферментированных молочных продуктов.

Эти результаты выглядят особенно примечательно на фоне давних рекомендаций ограничивать жирные молочные продукты из-за сердечно-сосудистых рисков. Однако все больше данных указывает на то, что сыр и другие продукты с насыщенными жирами не обязательно повышают риск болезней сердца, а сердечно-сосудистое здоровье тесно связано с риском деменции.

Важную роль может играть и замещение продуктов: потенциальная польза сыра и сливок может отражать отказ от переработанного мяса, а не самостоятельный эффект молочных жиров. Кроме того, участники с более высоким потреблением сыра в среднем были образованнее, реже имели ожирение, диабет, гипертонию и сердечно-сосудистые заболевания - факторы, которые сами по себе снижают риск деменции.

Исследователи отметили, что сыр содержит ряд нутриентов, важных для работы мозга, включая витамины A, D, K2, B12, а также йод, цинк и селен. Однако это не означает, что жирные молочные продукты следует рассматривать как средство профилактики деменции.

В целом данные подтверждают, что умеренное потребление полноценных молочных продуктов не связано с повышенным риском когнитивных нарушений. Но главный вывод остается прежним: для здоровья мозга важнее не отдельные продукты, а общий рацион и образ жизни - с разнообразным питанием, физической активностью и контролем факторов риска.