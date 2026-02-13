Названа безопасная для здоровья суточная порция мандаринов

Мандарины обладают полезными свойствами, но при переедании могут вызвать негативные эффекты, рассказала врач-аллерголог-иммунолог Поликлиника.ру Алина Романова. В беседе с "Лентой.ру" она назвала безопасную для здоровья суточную порцию фруктов, передает Day.Az.

Несмотря на то, что мандарины не являются чемпионами по содержанию витамина С, его количества даже при умеренном потреблении хватает для защиты организма в холодный сезон, рассказала специалист. Он активизирует иммунные клетки и помогает организму с вирусами и инфекциями, уточнила врач. Витамин А совместно с витамином С предотвращает старение кожи, стимулирует выработку коллагена, добавила Романова.

Однако при переедании мандаринов высокое содержание органических кислот может спровоцировать обострение гастрита, изжогу, а большое количество клетчатки - вызвать расстройство пищеварения, вздутие и диарею, предупредила аллерголог.

Из-за высокого содержания сахаров в фрукте она рекомендовала ограничить чрезмерное употребление людям с сахарным диабетом и тем, кто следит за весом.

"Что касается кожных высыпаний, то в большинстве случаев это "псевдоаллергическая" реакция. Мандарины относятся к продуктам-либераторам гистамина. Они могут запускать активацию этого вещества в организме, и если съесть такие продукты в большом количестве, то могут возникнуть высыпания, покраснения кожи, зуд - симптомы, которые легко спутать с аллергией. Особенность этих реакций - дозозависимый эффект. При употреблении небольшого количества продукта реакции не будет, а при превышении индивидуальной пороговой дозы - симптомы проявятся. Для каждого человека такая доза индивидуальна. В среднем - 3-4 мандарина в день вреда организму не нанесут", - поделилась врач.